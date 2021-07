Nikon Z fc, la mirrorless dal design vintage disponibile dal 28 luglio

Una visione naturale con aberrazione minima è ottenuta con il mirino elettronico che utilizza un pannello EL organico

Registrazione video che supporta 4K UHD senza ritaglio utilizzando l’area immagine filmato basata su DX

Supporta l’AF permanente (AF-F) dedicato per la registrazione

Ripresa video a rallentatore slow-motion facilitata selezionando semplicemente una dimensione immagine e una frequenza fotogrammi di frame rate

Supporta Webcam Utility, software che consente l’utilizzo del modello Nikon Z fc come fotocamera Web

Confezione del prodotto e cinghia della fotocamera di accompagnamento si abbinano allo stile del design della Nikon Z fc

Supporta l’alimentazione USB con fotocamera accesa e carica USB

La nuova, rappresenta l’incontro tra l’delle fotocamere classiche Nikon e l’innovativadella serie Z, per un’eccezionale qualità dell’immagine combinata a un inalterato stile puro. Curata, come ogninei minimi dettagli, laè sia uno strumento artistico sia un’estensione della propria espressione personale. Perfetto accompagnamento per qualsiasi outfit o stile, laè bellissima a vedersi sia a tracolla sia tra le mani. Con questa nuova mirrorless, affascinante combinazione di, è facilissimo trasformare i propri momenti quotidiani in fotografie e video sorprendenti.Attingendo alla tradizione e alla storia di innovazione senza rivali di Nikon, la, fotocamera a pellicola di riferimento uscita nel 1982.Con il suo pregiato stile vintage, il corpo macchina della Nikon Z fc è custodito in un materiale simil-pelle di alta qualità, con un rivestimento nero lucido che gli dona una finitura straordinaria. Le ghiere, semplici da usare, assicurano il pieno controllo di ripresa consentendo di impostare rapidamente il tempo di posa, la compensazione dell’esposizione e la sensibilità ISO, per il massimo divertimento durante la ripresa. Ogni singola ghiera è in alluminio finemente fresato e i meccanismi si azionano con incredibile precisione (si sente anche il classico “clic” quando si muovono): il piacere dello scatto è a portata di dita.Grazie all’ampio innesto a baionetta Z-Mount e alcon un esteso intervallo ISO da 100 a 51.200,offre nitidezza, dettagli e chiarezza eccezionali, oltre a un fluido e rapido sistema autofocus che consente diIdeale per la, la fotografia die molto altro, laè progettata per essere portata ovunque, grazie alle sue, che la rendono ideale da portare a tracolla o da riporre in borsa. La fotocamera è, inoltre, estremamente maneggevole sia per gli utenti abituali di fotocamere mirrorless che per coloro che la usano per la prima volta.Ovunque ci si trovi, anche in condizioni critiche come ad un concerto o in un museo, lasarà comunque in grado di realizzare immagini di altissimo livello, grazie all’eccezionale capacità di scattare foto di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione o, addirittura, al buio. Inoltre, questa nuova fotocamera è anche lo strumento perfetto per scattare, grazie al suoche può essere ruotato in avanti, attivando automaticamente la fotocamera nel modo Autoritratto.Laè davvero perfetta per tutti, sia che si tratti della prima fotocamera oppure di una da aggiungere alla propria collezione Nikon. Inoltre, se si sta cercando di scattare ritratti di altre persone, entra in gioco la funzionedella Nikon Z fc, che permette di catturare automaticamente l’occhio del soggetto sia nelle fotografie sia nei video, anche se il soggetto è in movimento.La fotocamera include ancheche offrono personalizzazioni uniche: selezionando i modelli con parametri differenti come tinta, tono e saturazione, si può esprimere una varietà di umori e regolare gli effetti in base ai fini e ai propri gusti.Le caratteristiche principali dellasono:Qui c’è passione nei dettagli. Il design del pentaprisma e l’equilibrio tra elementi in nero e argento sul corpo macchina della Nikon Z fc rispecchiano la FM2, così come l’adozione di un oculare circolare per il mirino elettronico, il design delle ghiere e il logo Nikon inciso come negli anni ‘70-‘80. Al contempo, la robustezza affidabile è ottenuta impiegando strutture in lega di magnesio.La parte superiore del corpo macchina della Nikon Z fc è corredata di tre ghiere e di un piccolo pannello in cui viene mostrata l’apertura del diaframma. Le ghiere controllano il tempo di posa, la compensazione dell’esposizione e la sensibilità ISO e consentono di modificare le impostazioni con una semplice operazione. Inoltre, il pulsante “i” e il menu “i”, che consentono di regolare rapidamente una varietà di impostazioni premendo un pulsante, possono essere personalizzati in base alle preferenze di ripresa individuali.Per la prima volta in una fotocamera della serie Z di Nikon, la fotocamera Nikon Z fc è in grado di supportare la compensazione dell’esposizione durante il modo Auto, consentendo di ottenere l’espressione desiderata aumentando la luminosità, potenziando le silhouette e così via.La Nikon Z fc supporta l’AF con rilevamento occhi e l’AF con rilevamento animali per la ripresa di fotografie e di video, funzioni originariamente introdotte nella Nikon Z 7II e nella Nikon Z 6II. Il modo AF area estesa (L) e modo area AF è disponibile, garantendo ulteriormente la chiara acquisizione di occhi e volti, limitando l’area di messa a fuoco. È anche possibile mettere a fuoco in sequenza gli occhi del soggetto previsto quando sono presenti diverse persone nel fotogramma o attivare l’inseguimento degli occhi di un animale domestico in movimento.L’acquisizione di eccellenti fotografie e video anche in situazioni di oscurità è garantita dalla copertura di una gamma di valori di sensibilità standard ISO 100-51.200.Inoltre, lo scatto in verticale con inquadrature dall’alto e dal basso è possibile grazie all’adozione del primo monitor ad angolazione variabile tra le fotocamere della serie Z. Quando il monitor viene ruotato in orientamento primo piano, la fotocamera passa automaticamente al modo autoritratto per consentire una ripresa fluida dei selfie con un semplice tocco.L’app SnapBridge può essere utilizzata per trasferire foto e video registrati con la fotocamera a uno smart device**, rendendo più semplice la condivisione sui social media. L’applicazione consente di raggiungere anche il firmware più recente della fotocamera. SnapBridge versione 2.8, con una nuova interfaccia utente, adesso supporta due modi di connessione automatica: il modo Primo piano e il modo Background. Il modo Primo piano si connette alla fotocamera solo quando viene attivata l’app, riducendo il consumo della batteria della fotocamera. Il modo Background dispone di una connessione costante che trasferisce automaticamente le immagini anche quando l’app non è attivata.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita