Quando il Super-Wide incontra prestazioni elevate: ecco il nuovo monitor Philips 498P9Z

Arriva sul mercato il nuovo display Philips 498P9Z pensato per tutti i professionisti che hanno bisogno di gestire efficacemente le attività di lavoro quotidiane.



Per soddisfare le loro esigenze Philips ha realizzato questo display 32:9 SuperWide 49", con risoluzione 5120 x 1440 e dotato di un pannello curvo VA affidabile e di alta qualità, per garantire una visione confortevole su tutte le applicazioni in uso, accontentando in primis le necessità dei professionisti, ma anche di chi utilizza il monitor per intrattenimento.





Il DisplayHDR 400, certificato VESA, offre un significativo miglioramento rispetto ai normali display SDR, garantendo luminosità, contrasto e colori sorprendenti che spiccano in immagini cristalline dai colori puri e dalla chiarezza eccellente. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 165Hz e la tecnologia Adaptive-Sync rendono l'azione fluida così che qualsiasi media visualizzato sullo schermo sia ottimizzato alla sua miglior resa, e sia possibile sfruttare il display anche per sessioni di gioco.





Philips 498P9Z

sarà disponibile da agosto 2021 al MSRP di 1149€.

