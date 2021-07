Samsung Future Service: il servizio di riparazione a supporto delle Pmi

Samsung Electronics lancia Future Service, servizio a supporto di tutte le realtà con partita IVA per riparare dispositivi Samsung anche non coperti da garanzia, a un prezzo riservato.





Il servizio è destinato a rivenditori, riparatori non ufficiali, piccole e medie imprese e privati con partita IVA che necessitano di riparare smartphone, tablet o smartwatch, anche per i danni non coperti da garanzia. Con Future Service, i dispositivi Samsung vengono riparati presso i centri assistenza autorizzati, da tecnici qualificati Samsung e con parti di ricambio originali. Ritiro e riconsegna sono inoltre gratuite.





Avvalersi del servizio Future Service è semplice: è sufficiente registrarsi sull'apposito portale

www.samsung.it/futureservice

inserendo la propria partita IVA per richiedere assistenza e visionare il listino prezzi che il centro di assistenza autorizzato Samsung ha riservato per la tipologia di riparazione fuori garanzia selezionata. Entro un giorno lavorativo successivo alla richiesta, il dispositivo sarà preso in carico gratuitamente da un corriere dedicato e consegnato in uno dei centri assistenza autorizzati Samsung, dove tecnici qualificati si accerteranno del danno e, in caso di altri difetti, invieranno un nuovo preventivo. Entro un giorno lavorativo dalla ricevuta del pagamento, il dispositivo sarà riparato e rispedito gratuitamente all'indirizzo indicato.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita