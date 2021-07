Smartphone Qualcomm ad agosto a 1500 euro circa

Qualcomm si starebbe preparando ad annunciare il primo smartphone a marchio proprio. Qualcomm è uno dei maggiori produttori mondiali di chip per smartphone, e il passaggio dal singolo chip a un prodotto completo potrebbe rivelarsi molto interessante. Sul sito ufficiale il nuovo prodotto viene indicato come "Parliamo di un prodotto con sistema operativo Android 11,fino a 2,84 GHz, grafica Qualcomm Adreno 660, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Lo schermo è prodotto da Samsung, ha una diagonale utile di. Si tratta di un modello AMOLED a 144 Hz, con una luminosità di picco di 1200 candele al metro quadro.Passiamo ai componenti che interessano moltissimi consumatori finali, ossia le fotocamere. Quella frontale è un modello da 24 megapixel; sul pannello posteriore troviamo invece un obiettivo. In tutto questo smartphone pesa 210 grammi, comprensivi della batteria da 4.000 mAh, ricaricabile anche mediante la tecnologia Qualcomm Quick Charge 5.0.Le caratteristiche sono indubbiamente da top di gamma, come confermato dalle indiscrezioni sul. La cifra è alta, ma il bundle è ricco e include auricolari Premium, un caricabatterie da 65W che supporta la tecnologia Quick Charge 5.0, una cover personalizzata e adattatori da Type C a Type-A di alta qualità. Chi non è spaventato dal prezzo potrà procedere all'acquisto dal mese di agosto 2021.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita