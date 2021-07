Velocità di trasmissione dati da record: 319 Terabit al secondo

Il record mondiale per la velocità di una connessione a Internet è stato infranto da un gruppo di ingegneri giapponesi che sono riusciti a ottenere un(Tb/s) tramite fibra ottica. Il record è stato stabilito su oltre 3.000 km di fibra e sulla carta è compatibile con l'infrastruttura via cavo esistente. Ma non aspettatevi troppo presto un risultato del genere con la vostra connessione domestica.Per comprendere quanto sia straordinario questo dato basti pensare che è, che si fermava a 178 Tb/s. È durato meno di un anno, ma ha avuto il merito di avere polverizzato il predecessore, che era pari a un modesto 44,2 Tb/s.Da una parte è vero che il nuovo record è stato raggiunto utilizzando l'infrastruttura in fibra ottica esistente. Dall'altra però è da precisare che sono state messe in campo le tecnologie più avanzate. Per cominciare, i ricercatori hanno(i tubi all'interno delle fibre che trasportano dati)come nelle connessioni standard.Per fare che tutto funzionasse, i segnali sono stati suddivisi in multiple lunghezze d'onda trasmesse simultaneamente, utilizzando una tecnica chiamata Wavelength-Division Multiplexing (WDM). In più è stata impiegata una terza banda usata per trasportare più dati e sono state usate varie tecnologie di amplificazione ottica per raggiungere la distanza di 3.000 Km.La fibra ottica a quattro core ha esattamente lo stesso diametro di una fibra standard mono-core, il che indica perché questa tecnologia dovrebbe essere relativamente semplice da implementare nell'infrastruttura in fibra ottica esistente. Tuttavia, le differenze nella trasmissione dei dati e nell'amplificazione del segnale non sono indifferenti, e bastanoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita