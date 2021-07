Smartwatch Xplora per bambini con 4G, fotocamera e GPS

Xplora Goplay

Attività fisica, sicurezza e comunicazione si intrecciano con gliindirizzati ai bambini a partire dai cinque anni di età. Colorati e comodi da indossare, entrambi sono dotati delle funzionalità essenziali di uno smartphone, e aggiungono simpatici incentivi per l'attività fisica grazie alle soluzioni di gamification della piattaforma Goplay.Grazie alla, i due smartwatch permettono ai bimbi di restare in contatto con genitori, parenti e amici. Tutti i contatti devono essere preventivamente approvati dai genitori. Oltre all'interfaccia tradizionale per avviare e rispondere alle chiamate, è stato predisposto anche ilIl 4G permette inoltre di ricevere ed inviare messaggi di testo, fotografie ed emoji. Tutte le funzionalità cellulari vengono disattivate quando il bambino è a scuola, grazie alla modalità "concentrazione" che viene gestita dai genitori. È invece sempre attivo il, che permette di conoscere sempre la posizione dei propri figli. Oltre ad essere un efficace metodo di controllo, questo è anche un modo per lasciare ai minori una maggiore autonomia di movimento man mano che crescono.Una funzione che sarà molto apprezzata è quella fotografica., mentre XGO2 ne ha in dotazione una da 0.3 megapixel. I bambini possono scattarsi un selfie e condividerlo con i genitori, o immortalare momenti divertenti, attività importanti e incontri con gli amici. La memoria interna permette di memorizzare oltre mille immagini.Entrambi gli smartwatch sono, e hanno un'autonomia dichiarata die di 5 ore in caso di utilizzo continuativo. Le dimensioni e il peso ridotti (54 grammi per l'X5 Play e 60 grammi per l'XGO2) sono indicati per il polso di un bambino.Oltre all'hardware è interessante anche la dotazione software, che come accennato sopra include la piattaforma Goplay. Si tratta di un ambiente divertente e stimolante che esorta i piccoli a fare movimento.ogni mille passi fatti,il bimbo riceve delle monete, le Xplora Coins, e insieme ai genitori può decidere di usarle per avere regali, servizi, fare beneficienza o altro. Inoltre, il bambino più attivo può ottenere ulteriori regali, a seconda del punteggio settimanale accumulato.Gli studi pubblicati dal produttore rivelano che i bambini che usano gli smartwatch Xplora e che partecipano alle attività sulla piattaforma Goplay fanno in media il 300% di passi in più rispetto ai loro coetanei che non usano lo smartwatch.Xplora X5 Play è disponibile nei colori nero, rosa e blu a un prezzo consigliato di 169,99 euro, mentre Xplora XGO2 costa 119,99 euro, ed è disponibile nei colori nero, verde, rosa e blu.