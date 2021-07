Telefonia mobile estate 2021: tanti GB gratis per restare connessi durante le vacanze

È una battaglia a colpi di GB aggiuntivi quella condotta dagli operatori nel corso dell'estate 2021. Le compagnie, infatti, scommettono tutto, o quasi, sul traffico dati per strappare clienti alla concorrenza. I nuovi utenti vengono attirati con tariffe speciali, della durata di 2 o 3 mesi, e servizi di streaming aggiunti all’offerta base.

Il focus dell'ultimo

osservatorio SOStariffe.it

è, quindi, sulle tariffe ricaricabili proposte dagli operatori ai nuovi clienti per i mesi estivi in corso. In particolare, l’indagine mette in evidenza la tipologia di bonus che i provider mettono a disposizione degli utenti che sceglieranno di attivare una delle promozioni estive attualmente in corso.



Lo studio SOStariffe.it è stato realizzato nel corso del mese di luglio 2021 con l'ausilio del

comparatore offerte telefonia mobile

.

Cosa trova il consumatore che si affaccia sul mercato della telefonia mobile in cerca di un nuovo provider nel corso dei mesi estivi?

I pacchetti, in cambio di un

canone medio mensile light di 9,93 euro

, propongono minuti inclusi illimitati e, in media, circa 2183 sms ogni mese. A completare l’offerta troviamo una dotazione generosa traffico dati con ben

74 GB mensili

. In aggiunta, le compagnie propongono poi delle promozioni speciali, basate su una valanga dati aggiuntivi e su altri bonus.



Le promozioni, della durata media di due o tre mesi in base alle scelte dell’operatore, comprendono tre tipologie di bonus. La prima opzione è rappresentata da una dotazione extra di Giga, pari a circa 126 GB ogni mese in media, che si aggiunge ai Giga inclusi nell’offerta base, per attirare i nuovi clienti con un’estate iperconnessa.



In alternativa, è possibile accedere a tariffe speciali attivabili soltanto nel corso di quest'estate e non disponibili in altri momenti dell’anno.



La terza tipologia di bonus che può caratterizzare le offerte estive è rappresentata da

servizi aggiuntivi di streaming TV

inclusi nel pacchetto, per vedere gratis film, serie e programmi TV.

