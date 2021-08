Per la protezione di AirTag ci sono le nuove custodie Cellularline

custodia

Ha le dimensioni di una moneta, un elegante design in acciaio inossidabile e, soprattutto, permette di ritrovare gli oggetti smarriti: si tratta di, il tracker di Apple presentato durante l'Apple Event 2021 dello scorso aprile. In grado di segnalare la propria posizione ovunque sfruttando la rete Dov'è, composta da milioni di iPhone, iPad e Mac sparsi in tutto il mondo,potrebbe rivelarsi particolarmente utile in vacanza, una situazione in cui può accadere più facilmente di smarrire i propri oggetti personali.Per poter agganciareall'oggetto da localizzare, però, è necessario avere un accessorio adatto; per questoha realizzato una gamma di custodie pensate appositamente per proteggere e portare sempre con sé il nuovo device Apple.è ilper agganciare AirTag a chiavi, borse e zaini; è disponibile nei colori primari - blu, rosso e giallo - più un classico nero. Sempre, ma, c'èche al rosso e al nero aggiunge due colorazioni brillanti ed estive: il lilla e il verde.Chi gradisce uno stile più sobrio potrebbe preferire, disponibile in nero, rosso e in un elegante color cuoio. Mentre se si vuole preservare il più possibile il design di AirTag, garantendogli allo stesso tempo una protezione a 360 gradi, la soluzione ottimale potrebbe essere– ideata per ricoprire fronte e retro del dispositivo difendendolo da urti e graffi.Infine, per chi ha diversi AirTag o è indeciso su quale cover scegliere, nelle prossime settimanelancerà un pratico, che includerà quattro custodieunnero e una cover