Fujifilm instax WIDE 300, istantanea pro che restituisce il sapore della fotografia

Fujifilm instax WIDE 300,

dal design ergonomico,

è super comoda da impugnare anche con una mano sola.

Il profilo arrotondato facilita l’impugnatura, mentre il piccolo display LCD posteriore, con

riporta le funzioni impostate. Il mirino è trasparente e luminoso, anche lungo i bordi, e il potente flash automatico aggiunge la luce che serve in qualsiasi momento

.

Fujifilm instax WIDE 300

amplia gli orizzonti ed è di facile utilizzo

che incoraggia a un impiego riflessivo. È uno strumento semplice e diretto, si adatta perfettamente nelle mani di chi si cimenta a studiare la giusta inquadratura con la concentrazione necessaria.



instax WIDE 300

obiettivo da 95 mm. La ghiera dello zoom consente di regolare la lunghezza focale alternando facilmente due aree di messa a fuoco: da 90 cm a 3 m o da 3 m a infinito, per cogliere i dettagli più impercettibili in una sola, generosa inquadratura. Poi, grazie alla lente Close-up, che comprende anche lo specchietto selfie, è possibile scattare primi piani fino a 40 cm dal soggetto. L’accessorio basta agganciarlo all’obiettivo e si potrà mettere a fuoco soggetti da vicino, oltre a essere utilizzato per selfie di gruppo.

stupisce per i dettagli che fanno la differenza. È dotata di un. La ghiera dello zoom consente di regolare la lunghezza focale alternando facilmente due, per cogliere i dettagli più impercettibili in una sola, generosa inquadratura. Poi, grazie alla lente Close-up, che comprende anche lo specchietto selfie, è possibile scattare primi piani fino a 40 cm dal soggetto. L’accessorio basta agganciarlo all’obiettivo e si potrà mettere a fuoco soggetti da vicino, oltre a essere utilizzato per selfie di gruppo.

Con il flash automatico per le riprese con scarsa illuminazione, la fotocamera ottimizza la luce in funzione della distanza.

WIDE 300 permette poi di impostare l’atmosfera giusta per lo scatto con la regolazione automatica dell’esposizione e della luminosità. Basterà scegliere fra luce, ombra o standard e poi sarà semplice scattare, stampare e mettere in mostra ricordi che lasceranno tutti a bocca aperta.

Mostra grandi risultati nei ritratti e nei paesaggi, per eventi celebrativi, come i matrimoni, anche grazie all’utilizzo del formato pellicola WIDE.



La pellicola della instax WIDE 300

ha una dimensione di 10.8 cm x 8.6 centimetri, con un’area di stampa un po’ più piccola, 62×99 mm, in modo che la foto sia incorniciata. È il formato ottimale anche per scattare foto ricordo a feste ed eventi. Con i suoi ISO 800 la pellicola instax WIDE garantisce immagini limpide, una riproduzione molto definita, colori vivaci e incarnato dei soggetti molto naturale, oltre a permettere scatti a temperature tra i 5° C e i 40° C. La pellicola WIDE racchiude in sé tutta la potenza colore di FUJIFILM di oltre 80 anni di esperienza.





Fujifilm instax WIDE 300 è disponibile a un prezzo al dettaglio suggerito di € 119,99 iva inclusa.

Scatti singoli o a ripetizione? Perché scegliere quando si può avere di più, la fotocamera istantanea progettata per sfruttare al massimo il formato di stampa più ampio. Con il suo stile classico, rètro, robusto, attira a sé lo sguardo di chi cerca una stampa di qualità anche per uso professionale