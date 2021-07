LG e Mandarina Duck insieme per rendere più smart gli italiani

Quella del 2021 sarà senza dubbio. Lavorare respirando a pieni polmoni all’aria aperta in campagna, oppure da una casa vista mare o in uno chalet di montagna: non sarà più un’utopia, mache si imporrà sempre di più, diventando laPer questo motivo, nella valigia dei nuovi vacanzieri non potrà mancare un notebook ultraleggero in grado di garantire ai nuovi viaggiatori prestazioni adatte allo svago e alla produttività ma con alti livelli di portabilità. I, sono senza dubbio la soluzione ideale non solo per chi deve lavorare on the go, ma anche per l’intrattenimento di tutta la famiglia.. Perfetto come bagaglio a mano per l’aereo, adatto per fine-settimana mordi e fuggi e ideale anche come borsa per la spiaggia, lo zaino è l’accessorio versatile che si adatta a ogni occasione ed esigenza.Per questo motivo,hanno deciso di unire l’esperienza e l’innovazione che le contraddistingue, ciascuna nel proprio settore, per offrire la combinazione perfetta per viaggi davvero smart ma con un tocco di stile.tutti coloro che acquisteranno direttamente su LG Online Shop un, avranno la possibilità di richiedere in omaggiodelle linee District e Warrior.La promozione sarà valida su tutti i modelli della serie 2021 LG gram (14, 16 e 17 pollici) e su tutte e tre colorazioni (Obsidian Black, Quartz Silver e Snow White).In particolare, coloro che acquisterannonelle colorazioni lapis e blu. Questa linea, dal concetto soft business e travel, presenta modelli dai volumi cross-category, ispirati dai principali canoni estetici di MD20. Lo zaino, realizzato con l’iconico tessuto Mitrix, altamente resistente e in tonalità bicolore, presenta una ricca organizzazione interna per contenere PC e tablet, oltre a diversi accessori, ed è completato da ampie tasche che conferiscono alla linea grande funzionalità e comfort.della serie da 16 e 14 pollici sono, pesano rispettivamente 1199g e 999g, e hanno uno spessore ridotto di 1,68 cm, un vero e proprio compagno di viaggio.Oltre ad essere leggeri consentono di lavorare in mobilità senza problemi anche in assenza di alimentazione esterna perché iltra una ricarica e l’altra, consentendo agli utenti maggiore libertà di movimento, mentre ilè dotato di una batteria da 72Wh che garantisce una durata.Per coloro che, invece, acquisteranno, protagonista assoluto della serie gram, è stato selezionatodal look giovane e grintoso. Il modello scelto per questa occasione è il Warrior backpack, unaofferto in anteprima ai clienti di LG per questa promozione.Questo zaino è ricco di dettagli originali e contrasti colore grafici: nastri ed elastici personalizzati e un fluo-orange touch che caratterizza il prodotto. Presenta una tasca interna in microfibra per riporre gli oggetti più delicati e il logo MD, in formato maxi, viene utilizzato sui nastri applicati, sugli elastici per l’organizzazione interna, e sul tag di personalizzazione, in materiale siliconico. Grazie alle sue dimensioni è perfetto per contenere, il più grande schermo esistente nella categoria dei laptop ultraleggeri, che nonostante le sue dimensioni offre livelli di portabilità davvero eccezionali: si presenta infatti. Anche il. I modelli LG gram 17Z90P si presentano con una, altamente efficiente, per offrire un’autonomia di 15 ore.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita