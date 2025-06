Mibro presenta tre nuovi smartwatch

Mibro, un marchio di ZhenShi Information Technology (Shenzhen), ha annunciato con orgoglio il lancio di tre nuovi smartwatch: GS Explorer S, GS Pro2 e GS Active2, che fanno segnare una pietra miliare nell'evoluzione del marchio.

Ogni smartwatch della gamma è progettato per uno scopo sportivo specifico. Il Mibro GS Explorer S è progettato per gli amanti delle avventure estreme all'aria aperta, garantendo resistenza negli ambienti più difficili. Supporta immersioni, vela, surf, alpinismo e arrampicata su roccia, ed è dotato di resistenza di livello militare, chiamate Bluetooth, resistenza all'acqua fino a 100 metri e monitoraggio avanzato della salute. Una versione premium vanta un corpo in lega di titanio di qualità aerospaziale. Al MWC 2025, il GS Explorer S ha vinto il premio "Best in Show" di Wareable, sottolineando le sue prestazioni e il suo design eccezionali.

Il Mibro GS Pro2 è rivolto agli atleti di triathlon, in particolare a coloro che praticano questo sport regolarmente in eventi amatoriali. Essendo il modello di punta della gamma, coniuga una struttura robusta con una struttura leggera. Lo smartwatch supporta il monitoraggio multi-sport per nuoto, ciclismo e corsa e include la navigazione con traiettoria per una migliore pianificazione del percorso e un'analisi delle prestazioni.

La comunità dei runner troverà pane per i suoi denti nel design leggero di Mibro GS Active2, che pesa solo 39,9 grammi. Progettato appositamente per i runner, lo smartwatch integra sei tecnologie fondamentali, ridefinendo l'esperienza di allenamento attraverso diverse modalità di corsa e programmi di allenamento personalizzati.

Una delle innovazioni più notevoli della nuova serie GS è la modalità Padel. Utilizzando dati reali sulle prestazioni degli atleti e la consulenza dei migliori professionisti di padel cinesi, la funzionalità fornisce parametri specifici per ogni sport e feedback di livello professionale, pensati su misura per giocatori di tutti i livelli.

Tutti e tre gli orologi sono dotati di Galaxy OS 2.0, che offre un'interfaccia utente più fluida e intuitiva. Il sistema consente l'integrazione fluida dei dati relativi a salute e fitness con piattaforme di terze parti, tra cui Google Fit per gli utenti Android, Apple Health per iOS e Strava per i dispositivi dotati di GPS, garantendo un'esperienza utente connessa e olistica.

