Motorola presenta la nuova family top di gamma edge20

Motorola

Motorola edge 20 pro



Per creare la famiglia motorola edge 20, Motorola si è concentrata sul miglioramento della fotocamera pensando a colore che si affidano totalmente allo smartphone per scattare foto e registrare video, ed alle nuove generazioni che grazie ai social stanno reinventando il modo in cui si condividono le esperienze. motorola edge 20 pro offre una fotocamera principale da 108 MP di qualità eccezionale, con uno dei sensori più grandi di sempre in formato ottico da 1/1,5".

Equipaggiato con la tecnologia Ultra Pixel, in base alla quale nove pixel vengono combinati in un unico grande ultra pixel, ha una sensibilità alla luce 9 volte superiore e offre prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione. L'obiettivo ultra grandangolare con lente Macro Vision integrata cattura più dettagli indipendentemente dalla distanza di scatto rispetto al soggetto. L'obiettivo ultra grandangolare consente di catturare una porzione della scena 4 volte più ampia del normale, includendo nello scatto l'ambiente circostante senza trascurare alcun particolare, e di avvicinarsi grazie alla tecnologia Macro Vision al soggetto 5 volte di più per primi piani straordinari, fino a 3 cm di distanza, che si tratti di cibo, arte, natura.





motorola edge 20 pro

ha il primo teleobiettivo Motorola in stile periscopio, caratteristica raramente vista in questa fascia, che piega la luce di 90 gradi per una nitidezza 5 volte superiore. Questa fotocamera include il Super Zoom 50X che cattura dettagli da distanze incredibili con estrema chiarezza.

Per la prima volta in uno smartphone Motorola, motorola edge 20 pro registra video in 8K con qualità cinematografica.

È dotato inoltre di un ampio display Max Vision da 6,7" con tecnologia OLED, per un'esperienza di visualizzazione immersiva ideale per intrattenimento e film. Il display offre colori a 10 bit raggiungendo lo spazio colore DCI-P3 e gli standard HDR10+: si possono quindi vedere oltre un miliardo di sfumature di colori vividi, luminosi e realistici. Per la prima volta Motorola offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz, la più alta disponibile su uno smartphone non esclusivamente gaming, 140% più veloce dello standard a 60 Hz di pochi anni fa e 60% più veloce della 1° generazione Motorola Edge. Tutto questo per migliorare la visione di contenuti dinamici come giochi o video ricchi di azione.





motorola edge 20 pro è equipaggiato con tecnologia 5G e con il supporto del Wi-Fi 6. Il processore ultraveloce Qualcomm Snapdragon 870 garantisce tutta la potenza di cui si ha bisogno. Con 256 GB di spazio di archiviazione integrato2 e 12 GB di RAM c'è tutto lo spazio necessario per foto, film, giochi e musica, con la sicurezza che tutto funzioni in maniera estremamente fluida, mentre le app sono aperte in background.





Inoltre, si può usare il 5G per più di 30 ore senza ricaricare.





ha presentato la nuova family top di gamma: arrivano sul mercato infatti i nuovi