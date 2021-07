LG chiude ufficialmente la divisione mobile

ha annunciato i suoi ricavi più alti di sempre mentre l’azienda continua a espandere la propria quota di mercato sugli elettrodomestici premium e sul mercato dell’elettronica di consumo oltre i confini della Corea del Sud. Il fatturato mondiale consolidato di 17,11 trilioni di KRW (15,26 miliardi di USD) ha visto un incremento del 48,4% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Il profitto operativo del secondo trimestre 2021 è cresciuto del 65,5% rispetto allo scorso anno passando a 1,11 trilioni di KRW (992,08 milioni di USD).I risultati relativi alla, vengono considerati come operazioni discontinue e quindi non sono più incluse nei report finanziari trimestrali.Nel secondo trimestre, laha registrato ricavi pari a 6,81 trilioni di KRW (6,08 miliardi di USD), una crescita del 32,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Il profitto operativo è cresciuto del 6,8% rispetto al secondo trimestre 2020 raggiungendo 653,60 miliardi di KRW (582,75 milioni di USD), guidato soprattutto da forti vendite al di fuori della Sud Corea e da una migliore gestione delle risorse, benché sia previsto un incremento dei costi visto che le materie prime diventano sempre più scarse mentre il mondo impattato dalla pandemia inizia a tornare alla normalità.Laha accresciuto i propri ricavi di 4,04 trilioni di KRW (3,60 miliardi di USD) nel secondo trimestre, una crescita sostanziale del 79,1% se confrontata con lo stesso periodo dell’anno precedente. Il profitto operativo è salito a 333,50 miliardi di KRW (297,35 milioni di USD), registrando un aumento annuale del 216,4% grazie alla crescente popolarità dei prodotti premium TV OLED e alla ripresa del mercato mondiale dei TV, che lo scorso anno è stato colpito negativamente a causa della chiusura dei negozi al dettaglio. Con il prezzo dei pannelli TV che continua ad aumentare, la strategia di LG Home Entertainment si concentrerà sulla crescita del segmento dei TV premium e su un’agile gestione del proprio magazzino.Nel secondo trimestre, laha raggiunto vendite pari a 1,88 trilioni di KRW (1,68 miliardi di USD), un significativo aumento del 106,5% rispetto allo stesso periodo del 2020 che rispecchia la ripresa del settore automobilistico e la crescita della domanda per i componenti di veicoli elettrici (xEV). L’azienda ha visto una perdita operativa di 103,20 miliardi di KRW (92,01 milioni di USD), causata dal drammatico incremento del prezzo dei semiconduttori automobilistici nel corso del trimestre. Sfruttando la sua esperienza nei componenti avanzati per veicoli elettrici, LG ha già annunciato la joint venture con Magna International e una nuova compagnia chiamata LG Magna e-Powertrain è stata ufficialmente presentata questa settimana.Laha registrato nel secondo trimestre ricavi di 1,69 trilioni di KRW (1,50 miliardi di USD), una crescita del 28,9% rispetto allo scorso anno guidata dalla costante forte richiesta di PC e monitor e dalla graduale ripresa di digital signage e degli hotel TV. Tuttavia, il profitto operativo è sceso a 61,70 miliardi di KRW (55,01 milioni di USD) a causa dei prezzi più elevati per componenti chiave come i pannelli LCD e wafer solari. I piani per una crescita di profitto nella seconda metà dell’anno dipendono dalla continua ripresa del mercato B2B unita alla stabilizzazione della fornitura dei principali componenti e alla riduzione attiva dei costi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita