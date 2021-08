Xiaomi è al 338 posto nella classifica Fortune Global 500

Per ilè stata inclusa nellalistacon un significativo avanzamento di 84 posizioni rispetto al 422° posto dell’anno precedente.La sua posizione nel 2021 la rende lnella lista Fortune Global 500 dell'anno.“Più che sui successi che abbiamo ottenuto, ora sono più concentrato sulla nostra crescita potenziale. Xiaomi è ancora un'azienda molto giovane, ma anche tenace, piena di motivazione. Vorrei ringraziare con tutto il cuore i nostri fan di tutto il mondo perché il loro continuo sostegno ha contribuito a rendere Xiaomi così energica. Questo non è un punto d’arrivo e sono sicuro che vedremo una Xiaomi ancora più forte e autorevole in futuro, raggiungendo un record ancor più straordinario nella Fortune Global 500 dell’anno prossimo”Secondo il rapporto sui profitti di Xiaomi,portando Xiaomi al 338° posto nella lista Fortune Global 500 del 2021.mostrando un elevatoche ha. Nelleper il periodorispetto all'anno precedente, mentre l'rettificato per il periodo è stato dicon unrispetto all'anno precedente.Questa crescita è attribuibile alla, alla suadell'azienda. L'attenzione di Xiaomi sulle tecnologie principali è stata la forza trainante nella creazione di unae hattraverso le sueNelcon un prezzo di 3.000 RMB o superiore nella Cina continentale e con un prezzo di 300€ o superiore nei mercati internazionali,Il 16 luglio,che,con una quota di mercato pari al 17%, superando Apple.nel mercato dell'America Latina, oltre il 150% in Africa e oltre il 50% in Europa occidentale., si sono classificati al primo posto in termini di market share degli smartphone in 12 mercati e al secondo posto in Europa.Per quanto riguarda il 'Il numero totale dimentre ci sonoLasi sta espandendo rapidamente in tutto il mondo., creando una serie di nuove forme di ricompensa per il suo team di R&S e avviando la seconda fase del progetto Xiaomi Smart Factory.“Nel corso del prossimo decennio, Xiaomi sarà una nuova forza trainante nell'industria manifatturiera”, ha dichiaratodurante il decimo anniversario dell’azienda.Lasta crescendo per diventare uno dei principali vantaggi competitivi di Xiaomi.Oltre a guidare l'industria degli smartphone, AIoT e smart manufacturing,Nel marzo 2021, Xiaomi ha annunciato ufficialmente che l'azienda creerà unacon investimenti totali nei prossimi 10 anni stimati in 10 miliardi di dollari. La fase iniziale dell'investimento sarà di 10 miliardi di RMB (1,55 miliardi di dollari).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita