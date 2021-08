Nikon Coolshot: tre nuovi telemetri laser pensati per i golfisti

Arrivano sul mercato: il, ile ilprogettati per i golfisti.Ad oggi il, ileredita la tecnologia di stabilizzazione dal suo predecessore, il COOLSHOT PRO STABILIZED, oggetto di straordinarie recensioni degli utenti. Questo nuovo telemetro laser, che può misurare, contrasta il movimento involontario della mano e quello causato dai fattori ambientali, assicurando una visione chiara, stabile e precisa del campo da gioco.La tecnologiaindica l’avvenuta misurazione della distanza dalla bandierina e consente di mirare con precisione, con l’emissione di un segnale visivo e sonoro, quando il blocco di “aggancio” è avvenuto correttamente. Ilutilizza quattro modalità di visualizzazione della misurazione, compresa la modalità Golf, che fornisce una distanza adattata all’inclinazione, essenziale per i colpi in salita e in discesa, e il modo Distanza effettiva, che segnala la conformità in ambito competitivo., ilpuò essere utilizzato in qualsiasi condizione. Il, anch’esso in grado di misurare, utilizza una tecnologia di stabilizzazione che riduce l’oscillazione di movimento involontario della mano di circa l’80%, garantendo una visione chiara e stabile del terreno. Questo telemetro laser è dotato della tecnologiache, con un segnale visivo, informa della distanza dal soggetto più vicino.Ilutilizza due modalità di visualizzazione della misurazione: modo Golf (modo distanza adattata all’inclinazione e modo distanza effettiva) e modo Distanza effettiva. Questo telemetro laser impermeabile può essere utilizzato anche in condizioni atmosferiche critiche. Il terzo telemetro laser presentato oggi è il, che può misurare. Semplicissimo da usare, questo è il primo telemetro laser di Nikon con, che gli consente di essere facilmente agganciato alla sacca o all’auto da golf.La sua funzioneinforma, con un segnale visivo e una breve vibrazione, quando la distanza dalla bandierina è stata misurata. Iladotta gli stessi due modi di misurazione del COOLSHOT LITE STABILIZED, ovvero quello Golf (distanza adattata all’inclinazione e distanza effettiva) e quello Distanza effettiva, entrambi capaci di garantire la massima precisione dei colpi. Il telemetro laser èe può quindi essere utilizzato anche in condizioni di umidità.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita