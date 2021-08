Asus annuncia le schede grafiche AMD Radeon RX 6600 XT

ha annunciato le schede grafiche, che si affidano all'architettura AMD RDNA 2 per garantire potenti prestazioni e raffreddamento migliorato anche nel segmento mainstream. La scheda graficacombina la potenza dell'architettura di giocoe l'innovazione del mondo ROG. È dotata di quattro heat pipe e di una grande piastra come base per dissipare il calore prodotto dalla GPU e dalla memoria GDDR6. Questi tubi passano attraverso un dissipatore di calore ad ampia superficie che consente un rapido scambio termico, così da mantenere il chip a basse temperature e toccare le più alte velocità di clock possibili. Un paio di ventole con il più recentespostano grandi volumi di aria attraverso il dissipatore di calore senza aumentare i livelli di rumore. Questo delicato equilibrio si ottiene grazie a un numero maggiore di pale della ventola, mozzi della ventola più piccoli, un design della lama specificamente studiato e anelli dentellati che ottimizzano il passaggio del flusso d'aria attraverso il dissipatore di calore, dirigendo silenziosamente l'aria dove è necessario.Gli appassionati possono ottimizzare ulteriormente le prestazioni con due diversi profili di funzionamento della ventola e dell'alimentazione, utilizzando. La modalità Performance offre un flusso d'aria maggiore, le più alte frequenze di clock di serie e il miglior potenziale di overclocking. La modalità silenziosa consente una curva di funzionamento della ventola meno aggressiva senza rinunciare alle prestazioni elevate. La modalità 0 dB in entrambi i profili consente alle ventole di fermarsi completamente al minimo, mantenendo i livelli di rumore del sistema entro i limiti più bassi possibile quando non si eseguono carichi di lavoro impegnativi.Come tutti i dispositivi ROG, la scheda grafica ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT è costruita per avere un'estetica curata e prestazioni elevate. Il design accattivante con la trama cybertext ROG copre la scheda e una piastra posteriore in lega a tutta lunghezza vanta anch’essa una veste grafica tipicamente ROG.sul bordo sinistro lascia trasparire i LED RGB sottostanti che possono essere personalizzati. Il supporto di Aura Sync consente agli utenti di coordinare facilmente i colori e gli effetti di luce preferiti con tutti gli altri dispositivi compatibili presenti nella build.La scheda graficaè l'ideale per i appassionati che preferiscono avere prestazioni in un package contenuto. Come il suo compagno di scuderia ROG Strix, la scheda utilizzaper direzionare l'aria di raffreddamento attraverso un dissipatore di calore ad ampia superficie. Le ventole possono essere impostate per arrestarsi quando la scheda grafica è inattiva e ogni ventola include doppi cuscinetti a sfera per una lunga durata nel tempo.La scheda grafica ASUS Dual AMD Radeon RX 6600 XT ha un design più fine, attirando l'attenzione con inserti neri e argento, trame contrastanti e tagli geometrici. La piastra posteriore in lega a tutta lunghezza rinforza il PCB sottostante e aggiunge anche un elemento estetico con una raffinata grafica ASUS. La tecnologia di assemblaggio, utilizzata in tutta la gamma di schede grafiche ASUS, assicura che ogni componente sotto la protezione e la piastra posteriore sia posizionato con precisione e saldato in modo pulito per un funzionamento affidabile e di lunga durata.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita