Amazon dà nuova vita alle merci restituite e invendute

Amazon ha presentato due nuovi programmi di Logistica di Amazon, ideati per rendere più semplice per le piccole e medie imprese la rivendita degli articoli restituiti dai clienti o delle scorte in eccesso, dando così a sempre più prodotti una seconda vita.

Il primo programma “Liquidazione di Logistica di Amazon” offre ai partner di vendita di Amazon l’opportunità di usufruire del canale e della tecnologia di liquidazione all’ingrosso di Amazon per riuscire ad avere comunque un ritorno dai prodotti resi e in eccesso. Il programma è ora attivo negli Stati Uniti, in Italia, Germania, Francia, Spagna e presto anche in Regno Unito. Prima dell’introduzione di questo programma, un partner di vendita avrebbe dovuto farsi rispedire la merce restituita o in eccesso; ora ha invece un nuovo canale automatizzato per recuperare valore con il coinvolgimento di liquidatori all'ingrosso che collaborano con Amazon.

I partner di vendita che vogliono rivendere gli articoli restituiti possono approfittare anche del programma “Valutazione e rivendita di Logistica di Amazon”, che è ora disponibile nel Regno Unito, e lo sarà negli Stati Uniti entro fine anno, e in Germania, Francia, Italia e Spagna dall'inizio del 2022. Questo programma dà ai partner di vendita la possibilità di scegliere di vendere come "usati" gli articoli restituiti su Amazon. Quando un articolo viene restituito, i partner di vendita possono scegliere di indirizzarlo automaticamente a questo nuovo programma. Amazon valuterà poi l'articolo e gli assegnerà una delle quattro condizioni standard: Usato - come nuovo, Usato - molto buono, Usato - buono e Usato - accettabile. I partner di vendita possono poi impostare il prezzo degli articoli in base alla condizione e gestire le promozioni e le vendite utilizzando i loro processi esistenti, proprio come fanno per i nuovi articoli.

Oltre a “Liquidazione” e “Valutazione e rivendita” di Logistica di Amazon, in alcuni paesi è disponibile un altro modo semplice e automatico per i partner di vendita di donare il loro inventario restituito o in eccesso: il programma Donazioni di Logistica di Amazon. Amazon lo ha introdotto finora negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia e lo sta iniziando a sviluppare anche in Italia: i primi prodotti di partner di vendita sono stati donati a LILT – Lega Italiana Lotta ai Tumori Milano Monza Brianza, per un valore totale di oltre 100,000 euro, a sostegno del progetto Child Care di LILT con cui l’associazione supporta piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie.



