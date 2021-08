Da Western Digital una nuova unità SSD portatile e tascabile

ha annunciato il rilascio di, una nuova soluzione storage portatile che combina un design minimale con un adeguato livello di performance. Questo dispositivo compatto rappresenta una soluzione ottimale per quei consumatori che necessitano di un’unità portatile per trasferire velocemente i propri file.Con velocità di lettura fino a 400MB/s e c, questa nuova unità SSD portatile permette ai consumatori di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni mantenendo alti i livelli di produttività quotidiani. Grazie alla funzionalità plug-and-play, l'unità è già pronta all'uso e può integrarsi perfettamente in qualsiasi flusso di lavoro.Il dispositivo WD Elements SE SSD ha un design compatto e portatile,, caratteristiche che rendono questa unità perfetta per uno stile di vita in movimento. In linea con l’esperienza di durabilità delle soluzioni di archiviazione di Western Digital, l'unità può contare su una garanzia limitata di tre anni, valida in tutto il mondo.L’unità WD Elements SE SSD è disponibile dal mese di agosto 2021 sule presso un gruppo selezionato di rivenditori. Il prezzo di vendita suggerito parte da 89,99 € per l’unità da 480GB.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita