HT-A7000, la nuova soundbar a 7.1.2 canali di Sony

Sony ha presentato, l'ammiraglia della gamma di soundbar, destinata a riscrivere i concetti di immersione e realismo.ha 7.1.2 canali, due speaker puntati al soffitto per diffondere i suoni verso l'alto, due tweeter e cinque speaker anteriori per ampliare la portata del surround e un doppio subwoofer integrato per esaltare i bassi. Grazie al Vertical Surround Engine e alla tecnologia S-Force PRO Front Surround, la nuovacrea un audio surround virtuale che avvolge completamente gli ascoltatori, facendo provare tutto il brivido dei formati Dolby Atmos e DTS:X.Il Vertical Surround Engine diconsente di posizionare i suoni in senso verticale, per distribuirli fino ai punti più alti della stanza, senza dover installare speaker a soffitto. Il sistema è coadiuvato dalla tecnologia S-Force PRO Front Surround, che produce un campo sonoro virtuale proveniente da entrambi i lati.La soundbarè provvistache emettono i suoni in direzione del soffitto, facendo sì che il riverbero riempia tutto lo spazio al di sopra della testa. Come il Vertical Surround Engine, sono indispensabili per creare un'esperienza sonora multidirezionale ancora più emozionante.I tweeter, invece, proiettano il suono verso le pareti laterali della stanza per amplificare ulteriormente l'effetto surround e, insieme alla tecnologia S-Force PRO Front Surround, creano un audio che si spinge oltre i confini del televisore, avvolgendo completamente gli spettatori.Inoltre, con la soundbar, la musica prende vita come mai prima d'ora. Il formato 360 Reality Audio rivoluziona l'esperienza di ascolto con un realismo senza precedenti, che darà l'impressione di trovarsi a un concerto live o in uno studio di registrazione. I contenuti 360 Reality Audio si possono fruire sulle piattaforme Amazon Music HD, Deezer, nugs.net e TIDAL. Anche l'audio ad alta risoluzione non è da meno, quando si tratta di riprodurre con incredibile precisione le note che l'artista aveva in mente.La nuovapuò contare anche su, una tecnologia che sfrutta l'intelligenza artificiale applicata alla fonte (Edge-AI) per ripristinare in tempo reale i file musicali digitali compressi, compensando le frequenze alte per rendere l'esperienza di ascolto ancora più intensa e completa.La soundbarsupporta l'accesso a tutti i servizi musicali più diffusi, come ad esempio Spotify, per ascoltare in streaming album e playlist tramite Chromecast, Spotify Connect o Apple AirPlay 2. Due le opzioni di connessione integrate per ascoltare i brani da smartphone e dispositivi: Bluetooth o Wi-Fi.La soundbar è compatibile con i dispositivi dotati di Chromecast integrato che supportano l'Assistente Google e con i dispositivi che supportano Amazon Alexa. È sufficiente aggiungereal gruppo di speaker utilizzando l'app Google Home per avviare la riproduzione musicale, regolare il volume o gestire molte altre funzioni tramite comando vocale.