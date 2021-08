Luce d’atmosfera e sonorità limpide: Sony presenta il nuovo Glass Sound Speaker LSPX-S3

ha annunciato il lancio del nuovo Glass Sound Speaker, un diffusore che coniuga la perfezione sonora di un tweeter in vetro organico all’illuminazione ambient della modalità candela per diffondere un’atmosfera calda e accogliente in casa.Elegante e minimal al tempo stesso, questo speaker portatile sfrutta un ingegnoso design per emettere sonorità di qualità sorprendente. Merito della tecnologia Advanced Vertical Drive che, grazie a tre discreti attuatori fissati all’estremità del vetro organico,Il tweeter in vetro organico di LSPX-S3 riempie ogni angolo della stanza con toni alti definiti e penetranti, indipendentemente dal genere di musica, per creare un effetto avvolgente e un’atmosfera all’insegna del comfort.Con il suo raffinato design, questo speaker, dalla camera da letto per svegliarsi la mattina con il piede giusto fino al salotto per godersi la serata in una suggestiva luce soffusa. La base color argento ha una finitura satinata ed è rivestita sul fondo in tessuto. Il profilo discreto, la superficie levigata e la finitura metallizzata di elevata qualità si integrano armoniosamente ovunque.: simile alla fiamma di una candela, la luce all’interno dello speaker si può regolare in intensità, a seconda del momento della giornata, e può persino pulsare a ritmo di musica. Lo speakermette a disposizione quattro diverse modalità di illuminazione e 32 livelli di luminosità, selezionabili semplicemente facendo scorrere il sensore touch.Il nuovoè il compagno perfetto per una notte all’insegna del relax, circondati da musica e da una luce calda e intima. Impostando il timer di spegnimento, lo speaker si spegne da solo quando è ora di dormire. In più, grazie al microfono integrato, è possibile ricevere telefonate ovunque, rendendo il lavoro da casa ancora più pratico e piacevole.ha un design compatto nel quale trovano spazio una batteria con 8 ore di autonomia e una porta di ricarica USB Type-C per favorire la connettività e portare luce, musica e atmosfera in qualsiasi spazio della casa.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita