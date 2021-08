realme presenta i nuovi telefoni di design della serie GT

Per celebrare 100 milioni di smartphone venduti in tutto il mondo, realme ha annunciato oggi l'uscita di due nuovi smartphone mozzafiato nella sua serie GT, segno dell'espansione della famiglia di prodotti di fascia alta ad un prezzo conveniente: il realme GT Master Edition e il realme GT Explorer Master Edition.

Ispirato dall'importanza del viaggio nella vita dei giovani, realme ha collaborato con il rinomato designer Naoto Fukasawa per progettare la serie realme GT Master. Il noto designer ha realizzato i prodotti con un unico design in mente: le valigie. La parte posteriore del telefono è incisa per riflettere la griglia ondulata di un trolley, realizzando così il primo design di questo tipo in pelle vegana mai applicato ad uno smartphone.

Ereditando le prestazioni della serie GT, il realme GT Explorer Master Edition è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 870 con RAM fino a 12 GB, mentre il GT Master Edition utilizza il processore Snapdragon 778G 5G con RAM fino a 8 GB. Entrambi gli smartphone supportano il Vapor Chamber Cooling System, ereditato dalla serie GT, consentendo così ai device di gestire facilmente potenti sessioni di gaming.

Tutti i telefoni sono dotati anche di una fotocamera selfie Sony da 32 MP, mentre il GT Explorer può contare su una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, ed il GT Master Edition ha in dotazione una fotocamera principale da 64 MP. Grazie a queste caratteristiche, non solo le immagini rimangono sempre nitide e vivide sia quando fatte di giorno che di notte, o nel passaggio da portrait a landscape mode, ma gli utenti possono ora godersi la prima modalità di street photography in assoluto, grazie ad una messa a fuoco fissa e dei filtri appositamente selezionati per la fotografia di strada, proprio come quelli che si vedono solo sulle fotocamere Pro Street DSLR.

Le immagini prendono vita su uno straordinario schermo Samsung AMOLED, con una frequenza di aggiornamento a 120Hz su entrambi i telefoni. GT Explorer Master Edition utilizza un display curvo a 56 gradi, con regolazione della luminosità a 10240 livelli e supporto HDR10+, ed include anche Dolby Atmos Dual Speakers e Tactile Engine.





