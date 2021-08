Realme: arriva il primo laptop del brand con display a 2K

2K da 14 pollici, con un picco di luminosità a 400 nit e uno schermo a

esordisce nella categoria dei laptop con, un laptop sottile con display 2K creato con il design distintivo del brand.Come primo laptop del brand,si presenta in un corpo di metallo dal design super sottile da 14,9 mm, disponibile nelle combinazioni di colori blu e grigio. È dotato dirapporto 3:2, che, se comparato ai tradizionali display 16:9, è in grado di mostrare più informazioni, specialmente in applicativi come Microsoft Office.realme Book è alimentato da, con sistema di raffreddamento a doppia ventola "dual-fan Storm", garantendo che anche i comandi durante le sessioni di gaming vengano eseguiti in modo impeccabile. Il laptop ha più di 16 GB di RAM LPDDR4x a doppio canale e fino a 512 GB di PCIe SSD Storage. Il dispositivo si ricarica grazie a tecnologia di ricarica SuperDart da 65W e gode di una batteria fino a 11 ore di durata.Per quanto riguarda la connessione,(solo nella versione i5), una porta audio per jack a 3,5 mm, una porta Type-A, una porta Type C ed infine supporta anche la nuova tecnologia Wi-Fi 6. realme Book è dotato di 2 altoparlanti HARMAN, che garantiscono l'effetto sonoro stereo DTS HD, con cancellazione del rumore e doppio microfono, rendendo così il PC perfetto per lo smartworking e lo studio.La funzionedi realme consente inoltre agli utenti di sincronizzare i propri telefoni con il laptop ed accedere facilmente alle applicazioni, rendendo il lavoro e lo studio ancora più facili.Il laptop si presenta. realme Book ha una tastiera retroilluminata a tre livelli con una pressione dei tasti da 1,3 mm, ed il pulsante di accensione che funziona anche come dispositivo per il riconoscimento delle impronte digitali.