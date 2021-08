AOC lancia quattro display professionali QHD e 4K con connettività USB-C intelligente

I nuovi AOC Q32P2CA e U27P2CA sono disponibili a partire da agosto 2021 rispettivamente ad un prezzo consigliato di 349€ e 399€.

e sono disponibili a partire da rispettivamente ad un prezzo consigliato di e Il nuovo AOC U32P2CA sarà disponibile a partire da settembre 2021 ad un prezzo consigliato 459€ .

sarà disponibile a partire da ad un prezzo consigliato . Il nuovo AOC Q27P2CA sarà disponibile a partire da ottobre 2021 ad un prezzo consigliato di 359€.

espande la propria linea di monitor professionali P2 con quattro nuovi display da 27" (68.6 cm) e 32" (80 cm). Ciascuno dei nuovi monitor utilizza la connettività USB-C per connettere il monitor a computer portatili, tablet e dispositivi mobili con un singolo cavo e trasferire simultaneamente il segnale video, la carica e i dati su SSD o hard disk collegati. Rivolto agli utenti business che necessitano di schermi di grandi dimensioni con risoluzioni elevate per visualizzare più applicazioni contemporaneamente, il 32"e il 27"vantano una risoluzione 4K ultra-nitida (3840 x 2160), mentre il 32"e il 27"hanno una risoluzione nativa QHD (2560 x 1440).Il nuovoda 32" dispone di un pannello VA con una risoluzione nativa 4K (3840 x 2160) che offre un eccezionale rapporto di contrasto di 3000:1. La sua luminosità di 350 nits lo rende utilizzabile anche in condizioni di luce intensa, mentre i suoi neri profondi e l'ampia gamma di copertura (119% sRGB, 97.3% Adobergb, 90.7% DCI-P3) presentano immagini ricche e vivide, perfette per foto/video editor, designer e content creator. Per sfruttare al massimo le dimensioni e la risoluzione, il monitor supporta la modalità Picture-by-Picture. Per garantire una maggiore flessibilità e una scrivania sempre priva di inutili ingombri, il monitor è dotato di un sistema di cable management all'interno della base, ed è dotato di un hub USB 3.2 a 4 porte per collegare facilmente tastiera e mouse. È quindi possibile collegare il laptop con un singolo cavo USB-C ed estendere il display del proprio pc al monitor attraverso la modalità USB-C Displayport Alternate. Così mentre la porta USB-C fornisce l'alimentazione e la carica a laptop o ad altri dispositivi fino a 65 W, mantiene al contempo la sua funzione di connessione USB che consente di trasferire file da un'unità esterna collegata all'hub USB del monitor. Con le periferiche collegate tramite l'hub USB, la tastiera e il mouse possono comodamente controllare il laptop tramite cavo USB-C.Il nuovoda 27" è dotato di un pannello IPS con risoluzione 4K. La nitidezza dovuta alla maggiore densità di pixel su un pannello più piccolo e la maggiore precisione di riproduzione del colore rendono il monitor davvero brillante, offrendo immagini realistiche grazie all'ampia copertura di colorit. Simile a suo cugino da 32", l'U27P2CA è dotato anche di modalità Picture-by-Picture.Gli altri due modelli, con risoluzione QHD, sono il nuovoda 32" e il nuovoda 27", che vantano pannelli IPS e una frequenza di aggiornamento a 75 Hz. Con immagini molto più nitide grazie al pannello più piccolo da 27", il Q27P2CA offre la combinazione ottimale di dimensione (27") e risoluzione (QHD) per accontentare anche gli utenti più difficili. Crea immagini ricche e colorate adatte alla maggior parte delle applicazioni, con uno spettro di colori eccezionalmente ampio (126,5% sRGB, 108,4% Adobergb, 100,8% DCI-P3) adatto a grafici e content creator.