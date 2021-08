Disponibile in Italia il nuovo laptop gaming ASUS ROG Zephyrus M16

ASUS Republic of Gamers (ROG)

ha annunciato la disponibilità italiana di Zephyrus M16, il laptop da gioco dotato di un display da 16" e un nuovo e potente processore Intel all'interno di uno chassis ultrasottile da 15".



Il design aerodinamico dello Zephyrus M16 inserisce un display da 16" in uno chassis sottile che è del 5% più piccolo di ASUS ROG Zephyrus M15, il modello lanciato lo scorso anno e con display 15". Le cornici ultra-sottili misurano solo 4,6 mm su tutti e quattro i lati, grazie a un cavo del display riprogettato per permettere alla cornice inferiore di essere sottile come le altre. Nel complesso, questo design offre un coinvolgente rapporto schermo-corpo del 94%.



Il display presenta una frequenza di aggiornamento di 165Hz e una risoluzione WQHD che combina fluidità e attenzione ai dettagli, mentre il tempo di risposta di 3ms mantiene le animazioni nitide. La tecnologia Adaptive-Sync elimina ritardi o altri disturbi di visione e rende il gioco ancora più fluido sincronizzando la frequenza di aggiornamento con il frame rate della GPU. È anche adatto alla creazione di contenuti grazie a un display 16:10, con certificazione Pantone Validated, copertura al 100% dei colori DCI-P3 e supporto Dolby Vision per immagini più ricche.



Il processore Core i9-11900H nella configurazione top di ASUS ROG Zephyrus M16 arriva fino a 4,9 GHz

. Con otto core e sedici thread, è completamente attrezzato per lo streaming di giochi, il rendering video e i progetti creativi. La scheda grafica NVIDIA fino alla GeForce RTX 3070 regala al nuovo arrivato ROG prestazioni di gioco fuori dal comune per una macchina così sottile. Un sistema di raffreddamento efficiente e progettato su misura permette inoltre alla RTX 3070 di spingere ancora di più con il sistema ROG Boost. La funzione Dynamic Boost invece crea una potenza extra quando i carichi della CPU sono più leggeri, sbloccando un nuovo livello di prestazioni.



Il sistema audio è caratterizzato da sei altoparlanti e dotato di coppia di woofers con tecnologia force-canceling che produce un audio chiaro e profondo, migliorato dalla tecnologia Dolby Atmos. L'array di microfoni a sistema 3D cattura un audio chiaro in qualsiasi scenario, e la tecnologia Two-Way AI Noise Cancelation rimuove in modo intelligente il rumore di fondo.



Una suite completa di tecnologie di raffreddamento ROG Intelligent Cooling permette poi alte prestazioni, acustica silenziosa e temperature fresche riunite in uno chassis sottile e leggero. Il composto termico in metallo liquido, applicato con un metodo brevettato direttamente da ROG, riduce le temperature della CPU fino a 10°C rispetto alla pasta termica tradizionale.



ROG Zephyrus M16

è infine sinonimo di portabilità. Con soli 19,9 mm di spessore e 1,9 kg di peso, è facile da trasportare sotto braccio o in uno zaino. La capiente batteria da 90Wh offre fino a 10 ore di attività, con una tecnologia di ricarica rapida che permette di arrivare al 50% in soli 30 minuti. Inoltre il caricabatterie con cavo Type-C aggiunge ulteriore flessibilità a chi lavora fuori casa. Mentre l'adattatore full-size è richiesto per le massime prestazioni, il portatile può gestire il lavoro di tutti i giorni con un caricabatterie Type-C più piccolo o anche un Power Bank USB portatile.



La cerniera ErgoLift a 180° aggiornata offre poi nuove possibilità di utilizzo e fruizione del laptop. Questa cerniera solleva la parte posteriore del portatile quando questo viene aperto, il che pone la tastiera in un angolo di digitazione più comodo, dà alle bocchette di raffreddamento più spazio per il circolo d'aria e permette agli altoparlanti rivolti verso il basso di erogare un volume più alto. La cerniera può ruotare fino a 180°, così gli utenti possono posizionare lo schermo all'angolo ottimale in ogni situazione.





ASUS ROG Zephyrus M16

è disponibile in Italia in differenti configurazioni presso Amazon

e il canale e-shop ufficiale di ASUS, presto arriveranno nuove configurazioni e sarà reso disponibile anche sul canale SMB e nei punti vendita Gold Stores di ASUS, al prezzo consigliato al pubblico di 1.799€ (a partire da, IVA inclusa).

