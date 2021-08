BenQ lancia i videoproiettori Laser TV 4K V7000i e V7050i con Android TV integrata

BenQ ha annunciato il lancio dei modelli V7000i (versione Ice Grey) e V7050i (versione Matte Black), i nuovi videoproiettori Laser TV a ottica ultra corta True 4K, HDR-PROTM, con CinematicColor e modalità Filmmaker.



Anche in una stanza luminosa, grazie agli, il V7000i/V7050i garantisce una proiezione di incredibile chiarezza e colori vividi per immagini di impressionante impatto visivo. Con l'esclusiva tecnologia CinematicColor di BenQ, i colori e le sfumature appaiono straordinariamente ricchi e vividi, grazie anche alla copertura del 98% dello spazio colore ultra ampio DCI-P3.L’HDR-PRO offre poi il supporto HDR10 e HLG, mentre la mappatura dinamica dei toni regola il contrasto dell'immagine e i livelli di luminosità per rivelare dettagli precedentemente persi nelle aree scure o in ombra, evitando di sovraesporre le aree luminose.Inoltre, i BenQ V7000i e V7050i offrono. Ottimizzata da CinematicColor, la modalità Filmmaker consente alla Laser TV di visualizzare film e spettacoli televisivi esattamente come sono stati concepiti dal regista per un'autentica esperienza cinematografica. Queste funzionalità premium garantiscono che le immagini vengano renderizzate nel modo più accurato e riprodotte come pensate originariamente dal regista.Per ricreare la migliore atmosfera cinematografica, il V7000i e il V7050i possono essere collegati a un sistema audio esterno tramite. Inoltre, gli altoparlanti stereo surround virtuali treVolo 5Wx2 con un tweeter e un woofer nel cabinet sinistro/destro, emettono suoni straordinariamente incisivi e potenti nonostante le dimensioni contenute. Grazie allo studio delle scienze acustiche, il V7000i/V7050i regala un’espereinza sonora immersiva e coinvolgente, attraverso l’audio surround virtuale.Non solo:per soddisfare le esigenze di tutti. Inoltre, l'interfaccia intuitiva e ben organizzata rende la ricerca dei contenuti facile e veloce.Il design discreto del V7000i/V7050i porta un elegante tocco di stile in ogni stanza. Inoltre, grazie all’ottica ultra corta, occupa pochissimo spazio ed elimina la necessità di cablaggi complicati. A queste caratteristiche pratiche, si affiancano il sensore per la protezione oculare integrato, il pannello motorizzato e li design delle feritoie che evitano l’accumulo di polvere e l’esposizione dell’ottica. Oltre a favorire una visione confortevole per gli occhi, la sorgente di luce laser ha anche il pregio di durare 20.000 ore.Loutilizza una speciale struttura a zigzag per assorbire il 93% della luce ambientale, in modo che lo spettatore possa vivere un’espereinza cinematografica dal proprio salotto, in tutta la sua luminosità, senza dovere abbassare le luci.Grazie a colori meravigliosamente ricchi, esperienze sonore accattivanti, una libreria multimediale illimitata ed eleganti spunti di design contemporaneo, il BenQ V7000i/V7050i e lo schermo ALR fissano un nuovo punto di riferimento per l'esperienza home cinema.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita