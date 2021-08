La stampa a sublimazione diventa fluo con Epson SureColor SC-F501

Che si tratti di stampare su cover per smartphone, mug, mousepad, t-shirt o cuscini,

è una

soluzione di stampa a sublimazione che grazie agli inchiostri fluo offre l’opportunità di aprirsi a nuovi mercati e applicazioni.

SureColor SC-F501 è appositamente progettata per offrire

estrema flessibilità a livello di applicazioni, produttività, efficienza e semplicità di utilizzo

per la stampa su una vasta gamma di gadget e articoli promozionali

.

Tantissimi, infatti, i gadget e gli articoli promozionali che si possono personalizzare aggiungendo, grazie agli inchiostri fluo, un elemento in più di creatività e innovazione: dai più classici - come cover per cellulari, tazze, tappetini per il mouse, magliette - ai più originali - come bigiotteria resa più ricercata da una maggiore luminosità, caschi da moto e scooter più visibili anche di notte, palline di Natale che brillano nel buio- tutti resi ancora più unici dall’effetto fluorescente dei colori utilizzati per la sublimazione.

Grazie alle

taniche ricaricabili mediante appositi flaconi da 140ml

, la ricarica è molto semplice e può essere eseguita anche durante la stampa, riducendo così la plastica utilizzata, gli sprechi e, non da ultimo, i tempi di inattività.





Caratteristiche principali di Epson SureColor SC-F501

Tecnologia heat-free con testina di stampa permanente e ridotto consumo energetico

Taniche ricaricabili anche durante la stampa con pratici flaconi da 140ml

Utilizzo di inchiostri a base acqua conformi alle normative previste in materia di sicurezza e ambiente, tra cui gli standard OEKO-TEX

Design anti-polvere che evita errori di stampa dovuti all'occlusione degli ugelli o lunghi cicli di pulizia

Passaggio automatico da un supporto all'altro (da rotolo a fogli singoli e viceversa)

Touch-screen da 4,3"

Connettività Wi-Fi

Software intuitivo per il calcolo preciso dei costi di stampa

