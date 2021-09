Ray-Ban e Facebook lanciano gli smart glasses "Ray-Ban Stories"

Ray-Ban

e Facebook hanno annunciato il lancio dei smart glasses

Ray-Ban Stories, disponibili a partiree in 20 diversi stili.Da semplici attività quotidiane come andare in bicicletta, fino a eventi speciali come il proprio festival musicale preferito, lapermette di catturare preziosi attimi in tempo reale. Si può facilmente registrare il mondo come lo si vede,utilizzando il pulsante di acquisizione o automaticamente con i comandi vocali di Facebook Assistant. La spia del LED di acquisizione si illumina per avvisare chi sta intorno che stai scattando una foto o un video.Coni, i Ray-Ban Stories riproducono suoni e voce in alta qualità durante le telefonate e i video. La tecnologia Beamforming e un algoritmo di riduzione del rumore di fondo garantiscono un'esperienza di chiamata più efficace, che offrirebbero degli auricolari specializzati.I Ray-Ban Stories si connettono, così si possono condividere facilmente le proprie foto e video.L'app Facebook View susemplifica l'importazione, la modifica e la condivisione dei contenuti catturati con gli smart glasses sulle app del proprio telefono: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, Tik-tok, Snapchat e altre ancora. È anche possibile salvare i contenuti nella fotocamera del proprio telefono e da lì, modificarli e condividerli.I Ray-Ban Stories sono disponibili in 20 varianti dei più iconici modelli Ray-Ban -Le lenti: dalle neutre a quelle da sole, dalle lenti fotocromatiche a quelle graduate. Sarà quindi facilissimo trovare gli smart glasses perfetti per il proprio stile.In qualità di dispositivi indossabili tutto il giorno, i Ray-Ban Stories devono essere pronti e funzionanti in qualsiasi momento. Per questo, appositamente progettata per ricaricare in modo facile - e proteggere - gli occhiali durante l’utilizzo. Quando completamente carica, la custodia garantisce 3 giorni consecutivi di utilizzo.