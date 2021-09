Disponibile in Italia il nuovo Samsung Galaxy A52s 5G, a partire da 469,90 Euro

Grazie alla fotocamera Multi Role Quad è possibile usufruire di un’esperienza di scatto migliorata, per potenziare ancora di più le produzioni fotografiche. Con le fotocamere di Samsung Galaxy A52s 5G, principale con OIS da 64 MP, ultra-grandangolare, di profondità e macro, collezionare scatti eccezionali non è mai stato così facile. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dell'apparato fotografico:



Quattro fotocamere posteriori con OIS: con i loro 64 megapixel creano immagini più nitide di giorno e più luminose in notturna. Lo stabilizzatore ottico d’immagini elimina ogni sfocatura anche con scarsa luminosità.

Fotocamera selfie da 32 MP: per selfie unici.

Ultra-grandangolare e macro: con la fotocamera Ultra Wide da 123° si scatta fin dove lo sguardo può spingersi, ampliando gli orizzonti. La fotocamera macro da 5 MP inoltre accompagna alla scoperta dei più piccoli e meravigliosi dettagli di tutti i soggetti.

Scatto singolo / Modalità notte: con la funzione di scatto singolo, che impiega l’intelligenza artificiale, è possibile avere a disposizione con un solo gesto tante versioni dell’immagine, mentre la modalità notturna produce foto ricche e vibranti anche in condizioni di poca luce.

Modalità Fun: da oggi, con questa funzione è possibile applicare le lenti per la realtà aumentata di Snapchat agli scatti originali dell’app.

Galaxy A52s 5G garantisce un’esperienza di gioco ai massimi livelli grazie al Game Booster con AI. La funzione Frame Booster aggiunge immagini virtuali tra un fotogramma e l’altro per rendere più fluida la grafica e ottimizzare la game experience. La speciale batteria a lunga durata da 4500 mAH

RAM Plus: le app lavorano più velocemente e con maggiore efficienza grazie all’espansione di memoria ottimizzata.

One UI 3: progettata per portare a termine più attività sullo stesso schermo. E’ possibile personalizzare come si preferisce la schermata di blocco dinamica.

Samsung Knox: è facile proteggere gli elementi importanti, grazie a un’architettura di sicurezza a più livelli.

Condivisione con tutto l’ecosistema Galaxy: Quick Share, oggi in versione migliorata, permette di condividere file e perfino album e cartelle in modo rapido e intuitivo.

ha reso disponibile anche in Italia il suo nuovo, uno smartphone grazie al quale l’esperienza visiva sarà ancora più ricca: merito del, che riproduce i film su un display Super AMOLED piatto, immersivo e ampio con i suoi 6,5 pollici., che con la ricarica ultra rapida da 25 W lascia più tempo al gioco, riduce l’attesa per tornare al 100%. Galaxy A52s 5G è certificato IP67 contro acqua e polvere, quindi può resistere in acqua fino a 1 m di profondità e fino a 30 minuti : è sufficiente asciugarlo per continuare a giocare, guardare e scattare.Galaxy A52s 5Gche migliorano la user experience generale del dispositivo.Il nuovo Samsung Galaxy A52s 5G è già disponibile a un prezzo di partenza di € 469,90 in una gamma di colori accattivanti, tra cui Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Mint.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita