Xiaomi: arriva in Italia Redmi 10

ha annunciato l’arrivo diin Italia.Dopo una serie completa di importanti aggiornamenti rispetto al suo predecessore, Redmi 10 vanta la prima fotocamera ad alta risoluzione da 50MP della serie,, un potente chipset e un design elegante, offrendo così prestazioni eccezionali a un numero sempre più alto di persone.La fotocamera principale da 50MP, la prima del suo genere nella sua categoria, rende la fotografia all'avanguardia accessibile a tutti. Accompagnata da, una macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP, Redmi 10 offre la possibilità di catturare qualsiasi soggetto e in qualsiasi condizione.Il dispositivo ha anche una suite di filtri alla moda per aggiungere fascino ai tuoi scatti, così come i selfie panoramici ideali per i grandi scatti di gruppo.di un grande schermo da 6,5 "con risoluzione FHD +, una frequenza di aggiornamento 90Hz per lo scorrimento senza soluzione di continuità e swiping, oltre alla modalità di lettura 3.0 per non affaticare gli occhi. Combinato alla tecnologia AdaptiveSync, Redmi 10 regola automaticamente la frequenza di aggiornamento al singolo contenuto, mantenendo così una durata maggiore della batteria.Il nuovo smartphone è alimentato da un processore octa-core MediaTek Helio G88 da 2.0GHz e, grazie a una GPU fulminea unita a un hardware potente, innalza le prestazioni.Inoltre, Redmi 10, dal design elegante e raffinato, offre un’esperienza di livello superiore grazie ai doppi altoparlanti per un audio più coinvolgente, una batteria da 5,000mAh, 18W di ricarica veloce e un caricatore in confezione da 22.5W.Redmi 10 è disponibile su, pressoin tre diverse colorazioni -– e in doppia configurazione darispettivamente alNegli store WINDTRE è possibile acquistare Redmi 10 anche in abbinamento alle offerte dell’operatore. In particolare, il nuovo smartphone è disponibile a partire da zero euro in più al mese con l’offerta, che prevede 100 Giga, minuti illimitati e 200 sms. È possibile aggiungere anche l’esclusivo servizio ‘Reload’, per sostituire lo smartphone in un giorno, qualsiasi cosa accada.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita