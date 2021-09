Asus ZenCare: riparazione gratuita e rimborso fino a 1.000 € sui nuovi notebook

Asus

lancia in Italia il programma, rivolto a utenti privati e aziende, che consente di ricevere un rimborso completo fino a un massimo di 1.000 € in caso di guasto di un Notebook ASUS trae acquistati tra il 15 settembre 2021 e il 31 dicembre 2022.Qualora il cliente dovesse riscontrare un guasto al proprio laptop, avrà infatti la facoltà di richiedere un rimborso pari al prezzo di acquisto del prodotto stesso, fino a un massimo di 1.000 €. Inoltre il servizio ASUS prevede anche la riparazione in garanzia del prodotto.Per potersi iscrivere al programma, completamente gratuito, ai clientientro 15 giorni dalla data di acquisto del notebook, inserendo i propri dati anagrafici e le informazioni relative al personal computer acquistato. In caso di guasto del prodotto, sarà necessario contattare e far riparare il Notebook presso uno dei centri autorizzati ASUS. Il cliente avrà poi a disposizione quindici giorni dal ricevimento del notebook riparato per avviare la richiesta di rimborso, che dovrà essere inserita sul portale ASUS ZenCare.Agli utenti privatie di richiedere il rimborso per uno di essi, mentre le aziende potranno registrare fino a venti personal computer e richiedere un rimborsoMaggiori informazioni, insieme alla lista completa dei Notebook oggetto del programma ASUS ZenCare sui quali sarà possibile richiedere un rimborso in caso di guasto, sono disponibili alla pagina