BenQ GV30, il primo videoproiettore portatile al mondo con altoparlanti a 2,1 canali per bassi extra

BenQ lancia anche in Italia il GV30, il primo videoproiettore portatile smart con

audio Bluetooth a 2,1 canali

. Il nuovo modello offre bassi extra, dettagli nitidi, colori autentici e un contrasto vivido per potere vedere film, video, tv, contenuti web e ascoltare musica ovunque ci si trovi.



Ottimizzato dal team audio treVolo di BenQ, il sistema utilizza la scienza acustica e psicoacustica per bilanciare le proprietà del suono cinematografico e migliorare la profondità, la chiarezza, la definizione, la presenza e l'immagine del campo stereo. Con le sue versatili modalità Cinema, Gioco, Sport e Musica, il GV30 funziona perfettamente anche come altoparlante Bluetooth portatile alimentato a batteria.



è completamente senza fili, con Android TV integrato per l'accesso istantaneo a Google Play e app di live streaming, film, spettacoli, sport e giochi, nonché social media e trasmissione wireless da dispositivi e computer iOS e Android.

Inoltre, il GV30per l'accesso istantaneo a Google Play e app di live streaming, film, spettacoli, sport e giochi, nonché social media e trasmissione wireless da dispositivi e computer iOS e Android.

Alimentato da CinematicColor e con una vividezza garantita dalla gamma colori Rec. 709, il nuovo GV30 è dotato di una luminosità di 300 ANSI Lumen e di una risoluzione HD di 720p. Esprime l’ultima frontiera dell’innovazione BenQ attraverso una meticolosa messa a punto e una dedizione professionale nella precisione delle immagini, presentando colori reali e immagini realistiche. Le funzionalità appositamente progettate come le modalità Cinema e Day Time offrono un contrasto vibrante e dettagli precisi ad alta definizione in ambienti diversi e anche illuminati.



Trendy e funzionale, il GV30 presenta un angolo di proiezione con un’ampiezza di 135° e un design a prova di caduta dall’altezza di 70 cm, permettendo un posizionamento versatile e

creando nuove opportunità per visualizzare contenuti e condividere le tendenze dei social media in modo personalizzato e di alta qualità.Il GV30, una sorgente luminosa a LED di 30.000 ore e una connettività universale per dispositivi smart, laptop, console di gioco, lettori Blu-ray e supporti USB.