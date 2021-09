Xiaomi sbarca nelle Marche il 25 settembre con un nuovo store

della durata di 20

dedicate a tutti coloro che desiderano scoprire

di più sulle principali

Xiaomi continua a espandersi sul territorio italiano e annuncia l’apertura di un. Lo store sarà il primo nella Regione Marche, ma soprattutto sarà il primo di una lunga serie ad essere inaugurato come “Xiaomi Store” – senza il prefisso “Mi” che ha caratterizzato l’azienda nell’ultimo decennio.saranno ufficialmente aperte per la prima volta le porte del nuovo Xiaomi Store all’interno deldi Via S. Costantino, a Civitanova Marche (MC).6 dipendenti accoglieranno tutti i fan del brand e gli utenti che vorranno visitare i 198mq di superficie dedicati all'ecosistema Xiaomi, tra cui le ultimissime novità presentate sul mercato italiano.In occasione dell’inaugurazione, tutti i presenti potranno “toccare con mano” il nuovissimoper lasciarsi trasportare dalla travolgente Cinemagic di questo smartphone. Inoltre, durante la giornata di inaugurazione saranno organizzate dueminuti ciascuna, giusto il tempo di una ricarica,caratteristiche del nuovo dispositivo dal comparto camera, al display fino alla ricarica ultra-rapida.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita