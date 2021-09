Primo mese gratuito e senza vincoli per testare la rete di WindTre

Ora è possibile provare la ‘Rete Top Quality’ digratis e senza vincoli per il primo mese. Un’innovativa soluzione rivolta ai nuovi clienti che possono attivare un’offerta die scegliere liberamente, entro il termine del periodo di prova gratuita, se confermarlaLa nuova iniziativa dell’azienda permette di sottoscrivere, nei negozi WINDTRE, una soluzione tra ‘Di Più Lite 5G’, ‘Di Più Full 5G’, ‘Young 5G’ o ‘Call Your Country Premium’, senza alcun costo iniziale per la prima mensilità del canone, per l’attivazione e per la sim. Durante il primo mese di utilizzo gratuito dell’offerta selezionata,. Soltanto terminato il periodo di prova, il cliente inizierà a pagare la propria offerta.Tra le proposte comprese nel portafoglio WindTre, la nuova offerta ‘Di Più Full 5G’ mette a disposizione 100 Giga in 5G, minuti illimitati, 200 SMS, 50 minuti verso l’estero e Call Center senza attese a 14,99 euro al mese.‘Di Più Lite 5G’, invece, prevede 50 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 12,99 euro al mese. Le due soluzioni, disponibili in modalità ‘Easy Pay’, rispecchiano le nuove esigenze di connettività e navigazione degli utenti.Per i clienti under 30 c’è ‘Young 5G’, che permette di utilizzare Giga illimitati per chat, musica, social, gaming ed e-learning, oltre a 80 Giga, minuti e SMS illimitati a 11,99 euro al mese.I clienti di altri Paesi che vivono in Italia, infine, possono provare l’offerta ‘Call Your Country Premium’, con 300 minuti per chiamare l’estero da utilizzare verso numeri sia fissi sia mobili e minuti nazionali senza limiti, a 13,99 euro al mese.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita