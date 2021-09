Osservatorio Trovaprezz.it : è Samsung il brand di Smartphone più cercato in Italia

Trovaprezzi.it

, il comparatore di prezzi online leader in Italia, ha dedicato un’analisi alla “battaglia" tra i brand leader di mercato, confrontando l’interesse di ricerca e le preferenze degli italiani in fatto di cellulari di ultima generazione.

Analizzando le oltre 31milioni e 400mila ricerche nella categoria Smartphone, registrate sul comparatore da gennaio 2020 ad agosto 2021, emerge che e è Samsung a guidare la classifica dei brand più desiderati dagli italiani con oltre 6milioni e 500mila ricerche

Dopo un 2020 segnato da un mercato altalenante a causa della pandemia da coronavirus, il mercato deglisembra essere in netta ripresa nel 2021. Nel corso del primo trimestre è stata registrata una crescita del 27% dei prodotti immessi sul mercato (che hanno raggiunto così le 347 milioni di unità); il secondo trimestre, invece, ha mostrato un +12% con Xiaomi che ruba ad Apple il secondo posto, dopo Samsung che si conferma in testa (Fonte Canalys).è al secondo posto della classifica), mentrela cinesechiude il podio con oltre 5milioni e 100mila ricerche.Nella sfida trasi fa sempre più rilevante il peso dei brand cinesi:L'andamento delle ricerche nel corso dei mesi è stato variegato: se gli amanti di Samsung e Apple hanno mostrato più interesse a novembre 2020 (in occasione del Black Friday), gli appassionati di Xiaomi hanno mostrato maggiore attenzione al brand nel mese di gennaio 2020. Huawei lascia il passo ad Oppo a partire da aprile 2020 (quando ha registrato l'indice di interesse massimo); quest'ultima ha infatti gradualmente raccolto consensi, registrando un trend in crescita culminato ad agosto 2021.È l'però la vera star tra gliconnegli ultimi 3 mesi, seguito dal suo antecedente iPhone 11 (circa 37mila). Samsung, invece, domina con il, il Galaxy A52 e il Galaxy A52 5G, che occupano rispettivamente la terza, quarta e sesta posizione della classifica dei cellulari più cercati. La Top 20è popolata esclusivamente da prodotti Apple, Samsung e Xiaomi: al 5° posto troviamo il primo modello di Xiaomi, il Mi 11 Lite 5G; seguono il Mi 11 Lite all'8° posto e il Redmi Note 10 Pro all'11°, mentre il Mi 11 chiude la classifica.Gli amanti dei prodotti Apple ogni anno attendono con trepidazione la presentazione ufficiale dei nuovi prodotti che si tiene a inizio autunno.Il 14 settembre scorso Apple ha infatti svelato al pubblico. La casa di Cupertino ha stupito i follower già a partire dal nome: nonostante la superstizione ricorrente tra gli americani legata al numero "13", Apple ha deciso di chiamare il nuovo modello proprio iPhone 13. I nuovi melafonini saranno acquistabili a partire da 839 euro (iPhone 13 mini) dal 24 settembre con preordine dal 17; ma quanto bisognerà attendere per acquistare i nuovia prezzi più abbordabili? Secondo le previsioni di Trovaprezzi.it da dicembre 2021 sarà possibile accaparrarsi un iPhone 13 128 GB a circa 844 euro (10,1% in meno rispetto al prezzo di uscita)(circa 756 euro).