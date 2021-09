Lucca Comics and Games: su Amazon.it uno store dedicato

Il codice di accesso è nominale e univoco, verrà inviato da Amazon via e-mail una volta completato l’acquisto e consente di registrarsi all’interno del sito www.luccacomicsandgames.com. Una volta registrati, si potrà scegliere uno degli eventi riservati ai clienti di Amazon.it.

Ad ogni nuovo acquisto di almeno 30€ di prodotti presenti all’interno del Lucca Comics & Games Store su Amazon.it verrà riconosciuto un ulteriore codice di accesso.

Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto di 30€.

In caso di reso, si applicano le politiche di reso standard.

Buone notizie per tutti gli amanti di fumetti, manga, graphic novel e pop culture! Amazon.it si conferma l'e-commerce ufficiale di, nonché degli editori e distributori di settore. Infatti, nello store dedicato www.amazon.it/luccacomicsandgames , raggiungibile in un solo e velocissimo click, si possono trovare anteprime e grandi classici dei fumetti che sapranno conquistare non solo i fan di lunga del festival ma anche coloro che vogliono scoprire, poco a poco, questo mondo magico. Anche perché fumetti e manga sono il terzo genere letterario più apprezzato in Italia, come conferma l’ultimo sondaggio di Amazon.it sulle città italiane che leggono di più.che sicuramente incuriosiranno il pubblico anche il capolavoro della Disney, TopoPrincipe, One piece. Celebration edition. Ediz. speciale (Vol. 99) di Star Comics, il cofanetto Panini Comics del manga futuristico di Tsutomu Nihei, Blame! Master edition, o Frieren. Dopo la fine del viaggio (Vol. 1), splendido shonen fantasy di Edizioni DB, creato da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe.Inoltre, dopo il successo del 2020,: cinque incontri online che si svolgeranno dal 23 al 28 ottobre 2021 con nomi importanti del settore del fumetto, dell’illustrazione, del gioco e della cultura pop. Per partecipare, basta acquistare, dal 22 settembre 2021 al 1° novembre 2021,dedicato al festival, in un’unica soluzione.Una volta effettuato l’ordine si riceverà un codice di accesso ad eventi digitali esclusivi Lucca Comics and Games 2021 riservati ai clienti di Amazon.it.