Wiko: gli smartphone Power U20 e Power U10 in promozione

Si protrae fino a metà mese la special promo che interessa Power U20 e Power U10, due degli smartphone protagonisti della Power U Collection, l'ultima linea di smartphone lanciata da Wiko pensata per chi fa della durata della batteria il primo driver d'acquisto nella scelta di un nuovo device.





I due smartphone sono disponibili presso le principali e più note insegne di elettronica di consumo del territorio italiano a prezzi scontati:

Power U20

è acquistabile al prezzo promozionale suggerito di 119,99€ anziché 149,99€ nelle tonalità Navy Blue e Slate Grey, mentre Power U10 è disponibile al prezzo promozionale suggerito di 99,99€ anziché 129,99€ nelle nuance

Carbone Blue

, Denim Blue e Turquoise. All'interno delle confezioni sono inclusi anche la cover trasparente e il film protettivo per il display.





Entrambi i modelli montano delle capienti batterie ottimizzate dall'AI Power, la tecnologia di risparmio energetico intelligente integrata che permette di controllare il comportamento delle app di terze parti e il consumo di energia, estendendo l'autonomia oltre le aspettative. Power U20 conta su 6000 mAh e assicura fino a 4 giorni di autonomia certificata da SmartViser – ente indipendente specializzato nel device testing – mentre il "fratello minore" Power U10 si affida a 5000 mAh per garantire fino a tre giorni e mezzo di utilizzo con una sola carica.



Power U20 e Power U10 sono dotati di un ampio display da 6.8" con risoluzione HD+ e notch a V in formato ergonomico 20.5:9 con protezione Panda glass, per godere di un'esperienza di visione ultra-immersiva dei contenuti multimediali, e della comodità del pulsante Google Assistant per accedere alle informazioni senza dover sbloccare manualmente i device.





Per quanto riguarda il comparto fotografico, Power U20 è equipaggiato di una tripla fotocamera intelligente con obiettivo principale da 13MP, mentre Power U10 è composto dalla Camera Go Edition di Google con unico sensore da 13MP. Entrambi gli smartphone contano inoltre su una fotocamera anteriore da 5MP. C

ompletano la dotazione 64 e 32GB (Power U10) di memoria – ulteriormente espandibili con una scheda MicroSD da 256GB – e 3GB di RAM.

Come per tutti gli ultimi prodotti lanciati dal brand del lusso democratico, anche il packaging del Power U20 e del Power U10 è 100% riciclabile perché realizzato esclusivamente in carta e cartone, senza prevedere colla o vernice e la busta in PE utilizzata per proteggere gli smartphone è compostabile e biodegradabile, a tutela dell'ambiente.

