Western Digital lancia la nuova unità WD Blue SN570 NVMe SSD

Affidabilità: aiuta a proteggere i tuoi contenuti con caratteristiche come la protezione del percorso dati end-to-end.

ha presentato una nuova soluzione che si rivolge alla crescente community di creatori di contenuto di tutto il mondo:La nuova unità è progettata per racchiudere in un fattore di forma ridotto alta resistenza e prestazioni per sostenere il flusso creativo - con l'aggiunta di un basso consumo energetico.Le caratteristiche principali della nuova unità WD Blue SN570 NVMe SSD includono:L'unità WD Blue SN570 NVMe SSD è già disponibile per l'acquisto sulloe presso selezionati rivenditori, e-tailer, rivenditori e system integrator, e viene fornito con una garanzia limitata di 5 anni.Le capacità vanno da 250GB‡‡ fino a 1TB‡‡ con prezzi di vendita suggeriti a partire