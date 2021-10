MSI lancia l'iniziativa “Rimani Connesso" con tante offerte sui laptop

MSI ha presentato la campagna promozionale “Rimani connesso” pensata per studenti e professionisti che ricercano un laptop con cui poter studiare o lavorare a casa, in mobilità e ovunque desiderino. L’iniziativa, che sarà attiva fino al prossimo 30 Ottobre, prevede la possibilità di acquistare a un prezzo molto conveniente diversi modelli di laptop ideali per restare sempre connessi.

Tra i numerosi notebook inclusi nella promozione spiccano differenti modelli della serie Modern 14 e 15 , che sono perfetti per chi desidera un laptop compatto e leggero, con cui studiare da soli o anche in videochiamata, navigare su Internet, seguire videolezioni e molto altro ancora, il tutto con un budget contenuto. I prezzi dei laptop inclusi nell’iniziativa, infatti, vanno dai 499 ai 849 euro, con sconti fino a 100 euro. Realizzati con uno chassis in alluminio ultraleggero con retroilluminazione della tastiera, i laptop MSI della serie Modern dispongono di display FHD da 14” o 15,6” FHD e sono disponibili in diversi colori.

Se il budget a disposizione è un po’ più elevato, non ci si può, invece, far sfuggire il Summit E15 , un potente notebook con display da 15,6” FHD touchscreen, in grado di assicurare i migliori livelli di produttività, sicurezza, affidabilità e stile, oppure il versatile Summit E13 Flip , che si caratterizza per lo schermo touchscreen da 13” in grado di ruotare di 360° e che consente, quindi, di utilizzare il dispositivo, a seconda delle esigenze del momento, come laptop o come tablet. Entrambi i modelli della serie Summit sono oggi acquistabili a 1.699 euro, con sconti fino a 250 euro.

