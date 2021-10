Asus: in arrivo i nuovi notebook business ExpertBook B5 e ExpertBook B5 Flip

ha annunciato il lancio in Italia di, nuova serie di laptop ultraleggeri dotati di pannelli display FHD OLED disponibili con design nella tradizionale forma clamshell (modello) e nel form factor Flip convertibile a 360° (modello), per offrire il massimo in termini di produttività, portabilità e flessibilità.I nuovi computer portatili ExpertBook B5 sono costruiti per portare le aziende al successo con stile, con un telaio realizzato con precisione artigianale e caratterizzato da dettagli minimal che spinge ai limiti il concetto di leggerezza.I nuovi ASUS ExpertBook B5 sono perfetti anche nei viaggi di lunga durata con un'incredibile autonomia che arriva fino a 14 ore, e integrano numerose tecnologie all'avanguardia per migliorare l'efficienza e ottimizzare le prestazioni per facilitare il lavoro anche in movimento. Tra queste il, il sistema di cancellazione del rumore basato sull’intelligenza artificiale, il supporto RAID dual-SSD e l’ASUS NumberPad 2.0.I nuovissimi modelli ExpertBook B5 sono inoltre ricchi di funzioni pensate per proteggere la privacy personale e i dati aziendali, come il sensore di impronte digitali integrato e un chip TPM 2.0.Per alleggerire il carico di tutte le attività quotidiane, i nuovi notebook ASUS ExpertBook B5 sono spinti da– per una potenza di calcolo veloce e responsiva, superbe prestazioni grafiche e collegamenti wireless rapidissimi.ASUS ExpertBook B5 sono inoltre equipaggiati con due SSD per fornire una capacità fino a 1 TB e un’estrema velocità di lettura e scrittura dei dati. Queste unità supportano anche la tecnologia RAID per una migliore affidabilità e un funzionamento più fluido.I nuovi portatili ExpertBook B5 sono anche dotati di numerose porte I/O, tra cuicon supporto per l'interfaccia USB4, 40 Gbps di velocità di trasferimento, uscita per triple display 4K e ricarica veloce, oltre a USB Type-A e un'uscita HDMI.I notebook ASUS ExpertBook B5 sono disponibili al prezzo consigliato al pubblico a partire da 949€ (IVA inclusa) per il modello clamshell e a partire da 1.149€ (IVA inclusa) per il modello Flip+Touch, presso, gli, e i rivenditori specializzati.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita