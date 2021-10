NetApp acquisisce CloudCheckr

, nota piattaforma di ottimizzazione di ambienti cloud che fornisce visibilità e dati approfonditi sul cloud per ridurre costi, garantire la sicurezza e la conformità dei dati e ottimizzare le risorse sul cloud.Negli ultimi anni, le organizzazioni del settore privato e pubblico, insieme ai service provider, hanno intensificato e incrementato i loro investimenti nei servizi cloud; tuttavia, i costi ad esso associati si sono rivelati un ostacolo al passaggio rapido delle aziende al cloud e alle sue potenzialità.QuestaLe feature integrate consentiranno alle organizzazioni di comprendere e migliorare continuamente le loro risorse cloud in modo tale da ottenere vantaggi competitivi grazie al cloud su larga scala. L’acquisizione si inserisce in un’ottica di continua innovazione e crescita implementata da NetApp dei sevizi Spot by NetApp come componente fondamentale della propria strategia orientata al cloud.CloudCheckr completa la gamma di questi servizi, creando una nuova suite leader del settore per CloudOps, basata anche sulla recente acquisizione di Data Mechanics. Così, funzionalità come laSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita