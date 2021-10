Jabra presenta Evolve2 75: le nuove cuffie per il lavoro ibrido di oggi

Jabra

ha annunciato le cuffie Evolve2 75, le nuove arrivate della sua gamma Evolve di dispositivi business. Con il 68% dei dipendenti impegnati in una ideale settimana lavorativa che possa includere un modello ibrido di lavoro da casa e da ufficio , le Evolve2 75 introducono una soluzione innovativa, specificamente progettata per rendere il lavoro flessibile più semplice e produttivo per tutti, da qualsiasi punto operativo ci si trovi.



L'ultima ricerca di Jabra sul lavoro ibrido mostra che l'85% dei professionisti ha dichiarato che avere fiducia nelle performance audio, video e di connettività permette loro di lavorare in modo più efficace ed efficiente. Con questo in mente, Jabra ha presentato le nuove Evolve2 75 affinché diventino protagoniste della flessibilità, e incontrino le esigenze delle imprese i cui dipendenti lavorano anche da remoto in diverse postazioni.



Anche l'ergonomia è ulteriormente migliorata grazie a padiglioni auricolari in similpelle e a un design a doppio cuscino per migliorare la ventilazione e ridurre la pressione sull'orecchio. La curvatura e l'imbottitura dell'archetto sono ottimizzate per garantire che la cuffia rimanga saldamente in posizione. Non solo questo evita di causare disguidi durante l'uso, ma migliora anche le prestazioni complessive della cancellazione attiva del rumore, senza compromettere il suono.

Le Evolve2 75 sono le prime cuffie della gamma a includere la tenologia Jabra Advanced Active Noise Cancellation

TM

(ANC)

completamente regolabile, in modo da poter selezionare quanto vogliamo mantenere dei suoni che ci circondano. Il pulsante 'HearThrough' permette di sintonizzarsi nuovamente con i suoni circostanti quando se ne ha bisogno, senza nemmeno doversi togliere le cuffie. Con impostazioni personalizzabili come MySound, l'ottimizzazione della musica per profili uditivi personalizzati e la regolazione dell'equalizzatore (disponibile tramite le app Sound+ e Jabra Direct per dispositivi mobili e PC), le cuffie Evolve2 75 si adattano davvero a tutte le esigenze di ascolto.

Ottimizzate per tutte le principali piattaforme Unifiefd Communications, le Evolve2 75 connettono i professionisti su qualsiasi piattaforma essi preferiscano. Le cuffie offrono anche capacità di cattura dei dati in modo che i dipartimenti IT possano prendere le decisioni più idonee e risolvere qualsiasi dubbio prima che questo diventi un problema.



Il software Jabra Xpress semplifica anche la supervisione della distribuzione, l'aggiornamento del firmware e la gestione delle impostazioni da remoto. La robusta portata wireless di 30 metri e la doppia connettività a computer e dispositivi mobili danno alle Evolve2 75 una flessibilità extra, garantendo una maggiore libertà di camminare e parlare senza influire sulla qualità della chiamata. Con la durata estesa della batteria delle Evolve2 75, la tecnologia charge-and-talk e le nuove capacità di ricarica rapida, fare tutte le chiamate necessarie, da qualsiasi luogo, non è mai stato così facile.

Principali caratteristiche e specifiche:

26% di cancellazione del rumore in più rispetto alle Evolve 75 grazie al Jabra Advanced ANC regolabile, al chipset dedicato e alla nuova tecnologia Dual Foam di Jabra

Microfoni Open Office di alta qualità e resa con un braccetto a scomparsa più corto del 33% rispetto a Evolve 75

Tecnologia a 8 microfoni

Chiamate di qualità superiore

Audio di alta qualità con il braccetto del microfono retratto in modalità discreta o completamente abbassato in modalità performance. Ottimizzato per uno stile di vita lavorativa flessibile

Certificate per tutte le principali piattaforme UC

Portata wireless fino a 30m/100 ft

Connessione di due dispositivi con doppia connettività

Pulsante dedicato a Teams (sulla variante MS Teams)

Funzione Busylight integrata a 360°

Fino a 36 ore di ascolto musica, 24 ore di conversazione (senza ANC e Busylight), con un 33% in più di conversazione rispetto a Evolve75

Musica potente con altoparlanti da 40 mm e codec AAC

Gestione dei dispositivi con Jabra Direct e Xpress

Personalizzazione con Jabra Sound+ e Jabra Direct

Accoppiamento rapido a Google* (*solo per Android)

Le Evolve2 75 saranno disponibili dal 15 ottobre presso rivenditori selezionati al prezzo di 329 euro.

