Lenovo: in arrivo in Italia la nuova gamma di tablet premium

Yoga Tab 13

è un home cinema portatile rivestito in Alcantara, un materiale prodotto in Italia, lussuoso e certificato Carbon Neutral che protegge dalle impronte digitali. Premiato con il Red Dot Design Award 2021 per l’innovativo design e l’alta qualità dei materiali, Yoga Tab 13 ha un ampio display da 13” con risoluzione 2K (2160 x 1350) e pannello LTPS (Low Temperature Poly-Silicon), più efficiente dal punto di vista energetico e meno riflettente. Il pannello è compatibile con la tecnologia Dolby Vision HDR, che offre dettagli incredibili e qualità delle immagini estremamente brillanti (1080p); grazie a quattro altoparlanti JBL tra cui due integrati nel soundbar e il software Lenovo Premium Audio con Doly Atmos, Yoga Tab 13 offre un suono pulito e avvolgente, un’esperienza home cinema di grande qualità, in movimento o in qualunque stanza della casa per la fruizione di contenuti in streaming fino a 12 ore.





Il design di Yoga Tab 13 si distingue per il sostegno alla base del tablet, che può essere utilizzato in diverse modalità e posizioni anche come secondo schermo del PC tramite il cavo micro-HDMI. Funzionalità intelligenti come quella dello smarter log-in consentono di eseguire videochiamate di qualità eccezionale, con la riduzione dei rumori di fondo.

Certificato per la tecnologia Wi-Fi 6

, Yoga Tab 13 è alimentato da una piattaforma basata su processore octa-core Qualcomm Snapdragon 870. L’avanzata tecnologia per il download dei titoli più esigenti e le prestazioni grafiche elevate, grazie a 8 GB LPDDR di memoria, consentono un’esperienza di casual gameplay totale anche quando è richiesta grande potenza di calcolo, alta velocità e bassa latenza.

Tutte le novità della serie P in arrivo in Italia, produttività on-the-go



Progettato per il multitasking istantaneo, è un dispositivo leggero, interamente in metallo che pesa circa 1 kg per il pacchetto totale ed è anche ultrasottile, solo 5,63 mm con cornici strette per uno schermo più ampio.

Il modello 5G offre connettività con banda inferiore a 6 GHz e velocità di download fulminee quando sei in movimento; entrambi i modelli, Wi-Fi o 5G, forniscono una batteria da 10200 mAh con supporto rapid charger da 45 W per un massimo di 17 ore di streaming video.

Per una collaborazione illimitata sui dispositivi, Lenovo Tab P12 Pro introduce la nuova soluzione software di connettività wireless chiamata Project Unity .

Lenovo Tab P11 5G è disponibile con il pacchetto tastiera (opzionale) e Lenovo Precision Pen 2 (opzionale) per la produttività on-the-go

La scheda nano SIM di Lenovo Tab P11 5G consente chat video senza ritardi in tempo reale con accesso a mani libere tramite il sensore della fotocamera frontale e fornisce anche sfocatura dello sfondo per mantenere privato l'ambiente circostante

Velocità di download elevata anche durante le ore di punta o aree in affollate e riproduzione dei video in streaming ai massimi livelli grazie all'efficiente piattaforma mobile Snapdragon 750G 5G

Lenovo Yoga Tab 13 è ora disponibile a 899 euro

è ora disponibile a 899 euro Lenovo Yoga Tab 11 è ora disponibile a 549 euro

è ora disponibile a 549 euro I tablet Lenovo P11 Pro e P11 sono già disponibili sul mercato italiano da maggio rispettivamente a 799 euro e 299 euro

e sono già disponibili sul mercato italiano da maggio rispettivamente a 799 euro e 299 euro Lenovo Tab P12 Pro sarà disponibile a inizio 2022 a partire da 999 euro

sarà disponibile a inizio 2022 a partire da 999 euro Lenovo Tab P11 5G sarà disponibile a inizio 2022 a partire da 649 euro

