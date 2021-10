Panasonic presenta il nuovo line-up delle telecamere PTZ

ha ampliato la sua gamma dicon cinque nuovi modelli in grado di soddisfare le richieste del settore. Le telecamere integrate 4K AW-UE80W/K, AW-UE50W/K, AW-UE40W/K, AW-UE20W/K e la Full HD AW-HE20W/K verranno rilasciate una dopo l’altra a partire dal primo trimestre del 2022.Per garantire movimenti precisi e uniformi in verticale e orizzontale, tutte le telecamere saranno dotate di, basato su tecnologia proprietaria di Panasonic.Con immagini nitide e dettagliate abbinate alla dinamicità che può essere garantita soltanto dal motore di movimento pan, tilt, zoom di Panasonic è possibile miglioraree introdurre la sensazione di presenza anche se invece si comunica in remoto. I modelli AW-UE40, AW-UE50 e AW-UE80 saranno dotati di zoom ottico 24x e zoom intelligente fino a 36x, oltre ad un grandangolo da 74,1° per consentirne l’uso sia indoor che in esterno. Lodi ultima generazione garantisce una stabilità eccellente.Tutti i modelli supporteranno il PoE dando la possibilità di gestire con un singolo cavo il segnale audio/video, il controllo e l’alimentazione della camera stessa utilizzando un’unica connessione Ethernet. Le telecamere supporteranno i più recenti protocolli Video over IP, quali l’NDI|HX versione 2 e, nel caso dell’AW-UE80, l’NDI full bandwidth. Le stesse integreranno i protocolli SRT, RTMP e RTMPS. L’AW-UE80, sarà in grado di fornire un segnale video 4K/50p e supporterà anche il protocollo FreeD, per l’integrazione con i sistemi AR e VR.La AW-UE20W/K con risoluzione 4K e la AW-HE20W/K con risoluzione Full HD. Entrambi i modelli avranno a bordo un’ottica grandangolare, i protocolli IP più recenti e le uscite SDI, HDMI, USB e IP.Panasonic offre un intero ecosistema di soluzioni pensate appositamente per consentire un’agevole introduzione delle telecamere PTZ nei sistemi produzione video. Questo include i pannelli di controllo, il software PTZ Control Center e il software di Auto Tracking, utilizzando il face recognition e il body detection.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita