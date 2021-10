Asus: in Italia i Vivobook Pro e Vivobook Pro X Oled pensati per i giovani content creators

I nuovi VivoBook Pro e Pro X sono disponibili sia con processore AMD Ryzen 9 fino a 5900HX, sia con CPU Intel serie H di undicesima generazione fino a i7.

I nuovi laptop ASUS sono inoltre equipaggiabili con display OLED NanoEdge fino a 4K, scheda video fino a NVIDIA® GeForce RTX 3050 Ti, fino a 16 GB di memoria RAM DDR4 e una SSD PCIe fino a 1 TB.



Per assicurare il meglio delle prestazioni creative, i nuovi ASUS VivoBook Pro e Pro X presentano un display OLED con rapporto schermo-corpo che può raggiungere l'86%, una gamma di colori con resa cinematograficae la certificazioneGli ASUS VivoBook Pro (14/15) sono disponibili nella colorazione, mentre i VivoBook Pro X (14/16) sono disponibili in diverse colorazioni:nelle versioni con processori AMD; oppurenelle loro versioni con processori Intel.ASUS VivoBook Pro 14X è già disponibile in Italia mentre VivoBook Pro 14, VivoBook Pro 15 e VivoBook Pro 16X saranno acquistabili a partire delle prossime settimane sull' e-commerce ufficiale di ASUS , negli ASUS Gold Stores , nei negozi specializzati e su Amazon,consigliati al pubblico a partire da:- 1.099 € per il nuovo ASUS VivoBook Pro 14;- 919 € per il nuovo ASUS VivoBook Pro 15;- 1.199 € per il nuovo ASUS VivoBook Pro 14X;- 1.259 € per il nuovo ASUS VivoBook Pro 16X.