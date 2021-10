Apple: ecco la nuova generazione di AirPods

Grazie all'audio spaziale e al rilevamento dinamico della posizione della testa, durante le chiamate di gruppo FaceTime la voce sembra provenire direttamente dal punto dello schermo in cui si trova la persona che parla, dando l'impressione di trovarsi nella stessa stanza.

La funzione "Leggi notifiche ad alta voce" permette a Siri di leggere notifiche importanti e urgenti, come quelle di Messaggi, Promemoria, Calendario e chiamate, ma anche le notifiche delle app non Apple che sfruttano le API.

Gli AirPods ora fanno parte della rete di Dov'è composta da centinaia di milioni di iPhone, iPad e Mac in tutto il mondo, così è possibile localizzarli nell'app Dov'è e con la modalità Smarrito, e ricevere avvisi e notifiche sonore in caso di separazione.

Gli AirPods (terza generazione) saranno disponibili al prezzo di €199 (Iva incl.) e potranno essere ordinati su apple.com/store e nell'app Apple Store negli Stati Uniti e in oltre 26 Paesi e territori a partire da oggi; potranno essere acquistati nei negozi a partire da martedì 26 ottobre.

Con il piano Apple Music Voice, l'utente può accedere a milioni di canzoni, playlist e stazioni nel catalogo di Apple Music usando Siri. La formula Apple Music Voice sarà disponibile in autunno al costo di € 4,99 al mese in alcuni Paesi e territori.

Gli AirPods richiedono un dispositivo Apple con iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 o macOS Monterey, che saranno tutti disponibili come aggiornamento software gratuito nel corso della prossima settimana.

Ogni cliente può aggiungere gratuitamente un'incisione personalizzata con emoji, testo e numeri sulla custodia di AirPods Pro, AirPods (terza generazione) e AirPods (seconda generazione) su apple.com/store e nell'app Apple Store.

Apple ha annunciato la terza generazione di, caratterizzati da un design leggero e affusolato, con l'angolazione perfetta per garantire comfort e per indirizzare il suono all'interno del canale uditivo.Per conferire al design un aspetto più sottile, la parte inferiore degli auricolari è stata resa più corta rispetto alla generazione precedente ed è stato usato lo stesso intuitivo sensore di pressione disponibile sugli AirPods Pro per gestire la riproduzione. I nuovi AirPods sono resistenti al sudore e all'acqua: sia la custodia di ricarica che gli auricolari hanno una resistenza di grado IPX4.Gli AirPods (terza generazione)per cui gli AirPods sono noti, grazie a un driver progettato ad hoc e a un amplificatore ad alta gamma dinamica che, insieme, sono in grado di generare bassi intensi e frequenze alte limpide e cristalline. Il microfono è rivestito da una rete acustica che permette di ridurre il rumore del vento, così la voce di chi parla si sente chiaramente durante le chiamate. Gli AirPods si avvalgono inoltre di AAC-ELD, un codec vocale di livello superiore che offre qualità della voce ad alta definizione per chiamatepiù nitide e naturali.I nuovi AirPods usano l'audio computazionale per offrire ad ancora più persone la stessa esperienza evoluta offerta dagli, come l'equalizzazione adattiva e l'audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa. Per garantire un'esperienza di ascolto ottimale e ricca di dettagli, i nuovi AirPods usano l'equalizzazione adattiva per regolare il suono in tempo reale in base all'aderenza degli auricolari alle orecchie dell'utente. Il microfono rivolto verso l'interno rileva il suono e l'equalizzazione adattiva, resa possibile dall'audio computazionale, regola le frequenze basse e medie per compensare quello che potrebbe essere perso in base a come varia l'aderenza degli auricolari nelle orecchie. L'audio spaziale crea un'esperienza tridimensionale simile all'effetto surround del cinema, posizionando il suono virtualmente ovunque nello spazio, e, grazie al Dolby Atmos, offre in assoluto la migliore qualità mai avuta sugli AirPods. L'utente può inoltre usufruire di questa esperienza a più livelli con il rilevamento dinamico della posizione della testa, così musica, video e anche le chiamate di gruppo FaceTime saranno più coinvolgenti che mai. I nuovi AirPods riescono a offrire un audio avvolgente grazie a evoluti algoritmi di audio spaziale e applicando filtri di audio direzionale per regolare con precisione le frequenze ricevute da ciascun orecchio.Inoltre, grazie alla configurazione, gli AirPods vengono abbinati automaticamente agli altri dispositivi Apple, così l'utente può ascoltare la propria musica tutto il giorno con la massima praticità. La Condivisione audio permette di condividere lo streaming audio fra due coppie di AirPods, AirPods Pro o AirPods Max mentre si utilizza iPhone, iPad, iPod touch o Apple TV.Un nuovo sensore di rilevamento della pelle è in grado di capire quando gli AirPods vengono indossati e quando vengono messi in tasca o appoggiati su una superficie, e interrompe di conseguenza la riproduzione. I microfoni beamforming bloccano i rumori ambientali e si concentrano sulla voce di chi parla, contribuendo alla chiarezza del suono; l'utente può inoltre controllare la riproduzione musicale a mani libere pronunciando "Ehi Siri" per le sue richieste.Negli AirPods di terza generazione, offrendo fino a sei ore di autonomia in ascolto e fino a quattro ore di autonomia in conversazione. Con appena cinque minuti di ricarica l'utente ottiene circa un'ora di batteria, e con altre quattro ricariche nella custodia l'autonomia in ascolto può arrivare fino a 30 ore.3 Ora anche gli AirPods entrano a far parte dell'ecosistema MagSafe, e possono essere ricaricati comodamente in wireless.Infine gli AirPods permettonoquando sono abbinati a dispositivi iOS 15 e iPadOS 15: