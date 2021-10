Apple: HomePod mini ora disponibili in nuovi colori

Apple ha presentato i nuovi colori di

: giallo, arancione e blu che si aggiungono al bianco e al grigio siderale.



HomePod mini è progettato per funzionare con Apple Music, Apple Podcast, migliaia di stazioni radio, compresa la pluripremiata Apple Music 1, e popolari servizi musicali come Pandora, Deezer e altri, fornendo intrattenimento per tutti.







Apple Music offre oltre 90 milioni di brani, tutti selezionati da esperti e trend setter di livello internazionale, migliaia di playlist curate dalla nostra redazione, fra cui centinaia create appositamente per il piano Apple Music Voice, e più di 25.000 esclusivi episodi radio o altri contenuti originali. Con l’introduzione di questo nuovo piano di abbonamento, sempre più persone potranno accedere, senza usare le mani, a questo incredibile catalogo usando Siri.





Estensione del riconoscimento vocale multi-utente. Entro la fine dell’anno, il supporto per il riconoscimento vocale multi-utente di Siri verrà esteso in tutti i territori in cui è disponibile HomePod mini. Permetterà a ogni persona della famiglia di ascoltare musica in linea con i propri gusti, di accedere alle proprie playlist personali, di usare la funzione Personal Requests e molto altro.

Regolazione automatica del volume di Siri. Il volume della voce di Siri verrà regolato in automatico su HomePod mini in base all’ambiente e al volume impostato dall’utente.

Opzioni di voce più attente alla diversità per Siri. Ora Siri include tipi di voce più rappresentativi delle diversità per la lingua inglese, così l’utente può scegliere l’opzione che preferisce già in fase di configurazione del dispositivo.

Migliore qualità audio per Apple TV 4K. È possibile abbinare HomePod mini alla Apple TV 4K per una potente esperienza di suono, ricca di sfumature e ad alta definizione. Utilizzando l’audio computazionale, HomePod mini analizza costantemente il suono e modella le prestazioni per assicurare una comunicazione perfettamente chiara.

Controlli della Apple TV. Insieme, Siri e HomePod mini aprono la strada a nuovi modi di interagire con Apple TV. Per esempio, l’utente può chiedere a Siri di accendere Apple TV, mettere un film o un programma e controllare la riproduzione.

Suoni divertenti. Chiedi a Siri su HomePod mini di riprodurre il verso di diversi animali, strumenti o veicoli; Siri riprodurrà un divertente suono in hi-fi.

Nuovi modi di controllare i dispositivi per la domotica. Siri è in grado di controllare gli accessori per la domotica in orari specifici: per esempio, può spegnere le luci dopo 10 minuti o accendere la lampada della veranda all’ora del tramonto.

Dov’è. Si può chiedere a Siri su HomePod mini di localizzare un iPhone, un iPad, un iPod touch, un Mac, un Apple Watch o un AirTag smarrito, facendo suonare il dispositivo per individuarne la posizione.



Prezzi e disponibilità

HomePod mini sarà disponibile in giallo, arancione e blu, oltre che in bianco e in grigio siderale, al prezzo di €99 (Iva incl.) su apple.com/it/store nell’app Apple Store e negli Apple Store. HomePod mini potrà essere acquistato anche presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori telefonici (i prezzi possono variare).

I clienti in Australia, Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Taiwan possono acquistare HomePod mini da novembre.

HomePod mini è compatibile con iPhone SE, iPhone 6s o successivo o iPod touch (settima generazione) con iOS 15; iPad Pro, iPad (quinta generazione e successive), iPad Air 2 o successivi o iPad mini 4 e successivi con iPadOS 15.

, unita a prestazioni straordinarie. Per ottenere un suono potente da un design così compatto, il chip Apple S5 si avvale di un software evoluto che analizza le caratteristiche specifiche della musica, applicando inoltre complessi modelli di sintonizzazione per ottimizzare la potenza sonora, regolare la gamma dinamica e controllare il movimento di driver e radiatori passivi, il tutto in tempo reale. Grazie a driver full-range, magnete al neodimio di qualità e a una coppia di radiatori passivi force‑cancelling, HomePod mini è in grado di sprigionare bassi profondi e alti cristallini.Una guida d'onda acustica progettata da Apple indirizza il flusso del suono verso il basso e fuori dalla base dell'altoparlante,. Oltre a garantire un suono nitido e dettagliato, questo design rende anche semplice posizionare HomePod mini in qualunque stanza per ottenere una qualità audio straordinaria ovunque. Se posizionati in diverse stanze, gli altoparlanti HomePod mini permettono di ascoltare la stessa musica, perfettamente sincronizzata, in qualunque punto della casa, oppure un brano diverso in ogni ambiente. Due HomePod mini in uno stesso ambiente creano un abbinamento stereo, che offre un'esperienza ancora più coinvolgente quando si ascolta la musica. Tre microfoni in array rilevano il comando "Ehi Siri" mentre un quarto, rivolto verso l'interno, cancella i suoni generati dall'altoparlante per migliorare la capacità di Siri di ascoltare le richieste vocali mentre viene riprodotta la musica.