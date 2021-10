Apple reinventa il MacBook Pro che ora integra i chip M1 Pro e M1 Max

Il nuovo MacBook Pro da 14" e 16" viene fornito di serie con macOS Monterey, l’ultima versione del sistema operativo desktop più evoluto al mondo. La combinazione di macOS Monterey e dei nuovi potenti chip M1 Pro e M1 Max assicura prestazioni rivoluzionarie e una produttività fenomenale. FaceTime include nuove funzioni audio e video che rendono le chiamate più naturali e realistiche, mentre i nuovi strumenti Continuity come AirPlay to Mac rendono possibile una sinergia ancora migliore tra i dispositivi Apple. Testo attivo e Info rapide dalle foto introducono nuove funzioni smart per recuperare utili informazioni, Safari offre una migliore organizzazione grazie ai gruppi di tab e i Comandi rapidi portano su Mac tutta la semplicità dell’automazione. Disponibile in autunno, SharePlay consentirà a chi utilizza un computer Mac di vivere esperienze condivise attraverso FaceTime, mentre Controllo universale permetterà di lavorare facilmente su tutti i propri Mac e iPad.

Con macOS Monterey e il chip Apple, sarà possibile eseguire una gamma ancora più vasta di app su Mac. Tutte le app per Mac sviluppate da Apple sono ottimizzate per i chip M1 Pro e M1 Max e per essere eseguite in nativo. Sono inoltre disponibili più di 10.000 app e plug-in Universal, tra cui Lightroom Classic, Cinema 4D, Capture One e tanti altri. Le app esistenti per Mac che non sono ancora state aggiornate alla versione Universal potranno girare senza difficoltà grazie alla tecnologia Rosetta 2 di Apple. Sarà anche possibile usare le app per iPhone e iPad direttamente su Mac, aprendo così un universo infinito di possibilità. Fantastiche novità riguardano anche Final Cut Pro e Logic Pro, che consentiranno di sfruttare appieno la potenza e le prestazioni dei chip M1 Pro e M1 Max per sprigionare la creatività.

I nuovi modelli di MacBook Pro con chip M1 Pro e M1 Max sono disponibili da oggi su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store. Le consegne inizieranno martedì 26 ottobre, quando saranno disponibili anche in alcuni Apple Store e Rivenditori Autorizzati Apple. Il nuovo MacBook Pro da 14" ha un prezzo a partire da €2.349 (Iva incl.) e da €2.114,5 (Iva incl.) per il settore Education; il nuovo MacBook Pro da 16" ha un prezzo a partire da €2.849 (Iva incl.) e da €2.564,68 (Iva incl.) per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche, opzioni di configurazione e accessori sono disponibili su apple.com/it/mac. macOS Monterey sarà disponibile come aggiornamento software gratuito da lunedì 25 ottobre. Con Apple Trade In è possibile permutare il proprio computer in cambio di un credito per l’acquisto di un nuovo MacBook Pro. Per conoscere il valore del proprio dispositivo è possibile visitare apple.com/it/trade-in. Ogni cliente che acquista un MacBook Pro da Apple può prenotare gratuitamente una sessione personale online con uno Specialista Apple, ottenere la configurazione del prodotto in alcuni store, inclusa assistenza per il trasferimento dei dati, e ricevere aiuto per configurare il suo nuovo MacBook Pro proprio come desidera. AppleCare+ per Mac offre servizi di supporto tecnico e copertura hardware extra da parte di Apple, inclusi fino a due interventi per danni accidentali ogni 12 mesi, ciascuno a un costo addizionale.

Per la prima volta MacBook Pro poi. Con la tecnologia mini-LED adottata per iPad Pro, il display Liquid Retina XDR offre fino a 1000 nit di luminosità costante full-screen, ben 1600 nit di luminosità di picco e un contrasto di 1.000.000:1. La gamma dinamica estrema dà vita ai contenuti HDR per immagini più dettagliate nelle parti sovrailluminate e in quelle in ombra, neri più profondi e colori più vivaci che mai. Ha una meravigliosa ampia gamma cromatica P3 e supporta un miliardo di colori per sfumature eccezionalmente morbide. Il nuovo display introduce inoltre su Mac la tecnologia ProMotion con un refresh rate adattivo fino a 120Hz. ProMotion varia automaticamente il refresh rate in base al movimento dei contenuti a video per contribuire a limitare il consumo della batteria e rendere ogni attività ancora più fluida e reattiva. Chi si occupa di editing video potrà inoltre impostare un refresh rate fisso ottimale per il girato. La combinazione delle strepitose prestazioni XDR e della tecnologia ProMotion incredibilmente fluida rende questo display il migliore al mondo su un computer portatile.Entrambi i modelliIl modello da 16" offre un display da 16,2"6 con 7,7 milioni di pixel, più di qualsiasi altro notebook Mac. Il modello da 14" offre più spazio a video con un’area attiva di 14,2"7 e un totale di 5,9 milioni di pixel, un numero superiore al precedente modello di MacBook Pro da 16". Il display ha bordi ancora più sottili e si estende attorno alla videocamera per lasciare ancora più spazio ai contenuti visualizzati. Il nuovo display offre una meravigliosa esperienza cinematografica, perfetta per guardare un film così come per calibrare il colore di un video 8K.