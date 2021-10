Bitdefender scopre un malware con la firma digitale di Microsoft

Bitdefender Labs ha pubblicato una nuova ricerca che annuncia la scoperta di FiveSys, un nuovo rootkit con una firma digitale emessa da Microsoft. FiveSys si è fatto strada attraverso il processo di certificazione dei driver. La firma digitale valida aiuta il criminale informatico

ad aggirare le misure di sicurezza come l'antimalware e

le restrizioni del sistema operativo sul caricamento di moduli di terze parti nel kernel. Una volta caricato, FiveSys permette ai criminali informatici di ottenere privilegi potenzialmente illimitati.



Bitdefender ha contattato Microsoft che ha rapidamente revocato i certificati in questione.





La campagna FiveSys è stata attiva per più di un anno prendendo di mira i giocatori online in Cina - probabilmente per il furto di credenziali e il dirottamento degli acquisti in-game.



FiveSys è utilizzato come proxy del traffico verso indirizzi internet di interesse per gli hacker.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita