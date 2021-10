Da Manhattan i nuovi tappetini mouse gaming XXL

Manhattan propone tre nuovi modelli di tappetini mouse gaming XXL , ossia di dimensioni maggiorate rispetto al normale, perfetti per chi cerca un pad in grado di accogliere comodamente sia la tastiera che il mouse.

Il nuovo Tappetino Mouse Gaming XXL con LED RGB e caricatore Wireless Qi, per dispositivi compatibili come telefoni, custodie, auricolari, smartwatch e molti altri con potenza fino a 10W è pensato per garantire le migliori prestazioni di gioco.

Progettato da Manhattan, il modello ICA-MP GAMEXL-WR grazie alle sue dimensioni di 800 x 300 mm permette di avere un ampio spazio per tutti i tipi di movimenti del mouse ed un maggiore comfort durante tutto il gioco. Lo spessore di 4 mm garantisce un grip totale sulla s uperficie d’appoggio e con il fondo in gomma antiscivolo consente di mantenere il mouse saldamente in posizione anche quando l'azione si fa più frenetica. Il nuovo mouse pad gaming ha una superficie in tela microtesturizzata per massimizzare la precisione del sensore ottico o laser del mouse e un rivestimento idrorepellente per proteggere dalle cadute di liquidi. I bordi sono illuminati da luce LED RGB commutabile in 7 diversi colori e 5 diverse modalità tra cui statica, pulsante e dinamica per una migliore esperienza di gioco. Provvisto di rilevamento di corpi esterni ( FOD ) per prevenire interferenze o danni al dispositivo da oggetti metallici estranei, è dotato anche di sistema per protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento ed include un cavo di alimentazione intrecciato da Micro-USB a USB-A.

Il secondo modello di tappetino mouse gaming XXL a Illuminazione LED Effetti Luce RGB presentato da Manhattan, è perfetto per creare un'atmosfera di gioco davvero coinvolgente a tutte le ore del giorno e della notte. Di colore nero con cavo di alimentazione intrecciato da Micro-USB a USB-A incluso, è fornito di un’ illuminazione RGB multicolore che può essere regolata con modalità statica, pulsante e dinamica e i LED nei bordi aggiungono un tocco moderno e personale alla postazione di gioco.

Questo modello ICA-MP GAMEXL-RGB ha una superficie più ampia (800 x 350 mm) che permette di eseguire larghi movimenti ed ospitare comodamente sia il mouse che la tastiera gaming. Progettato con materiale intrecciato in fibra superfine il tappetino fornisce una superficie perfetta che consente ai sensori ottici e laser di gioco di funzionare in maniera ottimale. Anche la base in gomma antiscivolo di cui è dotato lo tiene ben saldo al piano d'appoggio e lo spessore di 4 mm favorisce lo scorrimento del mouse in maniera veloce e dinamica durante tutta la partita. Inoltre, il rivestimento impermeabile protegge contro le cadute accidentali di caffè, bevande e altro, per un funzionamento eccellente durante tutto il gaming.

L’ultimo modello proposto in questa nuova linea di tappetini mouse gaming XXL è quello standard: ICA-MP GAMEXL di colore nero dotato anch’esso di un ampio spazio (800 x 350 mm) ideale per i giochi professionali o le attività d’ufficio. Questo tappetino possiede una superficie microtesturizzata per un'altissima precisione per mouse ottici e laser ed una cucitura avvolgente a prova di usura. Il fondo in gomma antiscivolo mantiene il tappetino stabile su qualsiasi superficie. Facile da pulire e resistente all'acqua grazie all’ottimo rivestimento impermeabile previene efficacemente i danni causati dal versamento accidentale di liquidi.