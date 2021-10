Celly presenta la gamma TRAINER formata da quattro nuovi smartwatch

al pubblico consigliato

TrainerThermo sarà disponibile a partire dalla prima metà di novembre a un prezzo al pubblico consigliato di 34,99 €.

34,99 €.





TrainerBand: lo smartband entry level con tutte le funzionalità per migliorare le proprie prestazioni



TrainerBand è il fitness tracker ideale per chi desidera iniziare a monitorare la propria attività sportiva, offrendo le funzionalità più amate a un prezzo accessibile. TrainerBand, infatti, è in grado di rilevare i passi fatti e la distanza percorsa, di monitorare il tempo di allenamento, il battito cardiaco e le calorie bruciate, oltre ad analizzare automaticamente le fasi del sonno, permettendo agli utenti di ottenere un’overview della propria routine quotidiana e dell’attività sportiva per rimanere motivati e raggiungere i propri obiettivi.

Anche TrainerBand è dotato di

un display colorato single touch da 0,96’’, perfetto per interagire con le notifiche del cellulare, e vanta un’autonomia di 6 giorni.

TrainerBand sarà disponibile a partire dalla prima metà di novembre a un prezzo al pubblico consigliato di 19,99 €.

19,99 €.





nuovi smartwatch e fitness tracker di Celly sono compatibili con gli smartphone Android e iOS e consentono di monitorare le proprie statistiche tramite le applicazioni dedicate:

per TrainerRound e TrainerWatch, Lefun Health per TrainerThermo e FitPro per TrainerBand.